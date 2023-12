Apple, por fin, pone a la venta el accesorio de los AirPods Pro 2 más esperado

Apple ha dado un paso importante para los que tienen unos auriculares AirPods Pro 2: ha puesto a la venta en España un accesorio que era muy demandado y que permite actualizar perfectamente el accesorio al futuro de la compañía de Cupertino.

Cuando la compañía lanzó los actualizados AirPods Pro 2 con un estuche USB tipo C en el mes de septiembre, no brindó a los usuarios que tenían un modelo más antiguo con una funda compatible con Lightning la opción de comprar una nueva actualizada con la mencionada interfaz de conexión. Afortunadamente, Apple ha reconsiderado esta decisión y ofrece esta posibilidad... eso sí, pagando 109 euros por ello.

Por cierto, si decides realizar el pedido del nuevo producto de Apple hoy, debes tener no lo recibas hasta el próximo año. Las estimaciones actuales de entrega indican que esta se producirá el 4 de enero, por lo que falta un tiempo y convierte a este producto en una buena opción como regalos de Reyes.

Una decisión necesaria por parte de Apple

Para aquellos que han comprado un nuevo iPhone 15 podrían considerar cambiar al estuche USB tipo C simplemente por la conveniencia de llevar un solo cable de carga en lugar de dos, algo que sin duda alguna es un motivo de compra bastante claro. Otra razón para considerar el cambio al nuevo estuche AirPods Pro 2 MagSafe con la nueva conexión es que este accesorio tiene certificación IP54 (por lo que ofrece una protección contra polvo y salpicaduras de agua, y no hay que olvidar que la funda con conector Lightning no cuenta con esta opción).

La disponibilidad de esta funda con una nueva interfaz de conexión para los AirPods Pro 2 como un accesorio independiente representa una opción esperada por muchos usuarios (y francamente positiva). Al ofrecer la posibilidad de adquirir este estuche por separado, Apple ha respondido a las demandas de aquellos que buscan actualizar sus antiguos AirPods 2 con estuche Lightning.

La transición hacia la tecnología USB tipo C también puede considerarse como una actualización tecnológica. Con una conexión más versátil y reversible, esta interfaz se ha convertido en un estándar ampliamente adoptado en diversos dispositivos electrónicos. Por lo tanto, actualizar este elemento para los AirPods Pro 2 no solo es una decisión práctica, sino también un paso evolutivo adecuado.

Qué ofrece esta funda

Equipado con el avanzado chip U1 de Apple, esta funda la búsqueda de precisión a un nuevo nivel. Olvídate de perder tus auriculares en el día a día; ahora, con la función de búsqueda de precisión, localizar tus AirPods es tan fácil como pulsar un botón en tu dispositivo Apple.

En conclusión, la disponibilidad del estuche de carga USB-C para los AirPods Pro 2 como accesorio independiente refleja el compromiso continuo de Apple de satisfacer las necesidades cambiantes de sus usuarios y brindar opciones que mejoren la utilidad y la modernidad de sus productos.