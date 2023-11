Spotify Wrapped 2023 ya está aquí, así puedes acceder para ver a tu resumen anual

A medida que diciembre se acerca cada año, Spotify revela todos los artistas, géneros, canciones y podcasts que más escuchaste en los últimos 12 meses. La entrega de 2023 del resumen anual de la plataforma, conocido como Wrapped, ya es una realidad hoy en la aplicación con un diseño completamente nuevo junto con el formato familiar de historia.

Por primera vez en bastante tiempo, también puedes ver tus estadísticas de streaming en el escritorio a través de la web. Como siempre, la compañía te ofrece un vistazo a lo que más escuchaste durante el año con algunas novedades para refrescar la tradición anual.

Lo que ofrece Spotify Wrapped 2023

Spotify ha estado proporcionando una lista de tus principales artistas, géneros, canciones y podcasts durante un tiempo, pero este año la compañía ofrece la nueva opción con los denominados como personajes que sirven para conocer lo que mejor se adaptan a tus hábitos de escucha. La función se llama Yo en 2023 y esos "personajes" van desde el Cambiante, alguien que se mueve rápidamente de un artista a otro, hasta el Alquimista, que es el más propenso a crear sus propias listas de reproducción. Otra herramienta nueva llamada Sound Town te empareja con una ciudad según tu escucha y tus artistas principales. Por ejemplo, si escuchas mucho a Bad Bunny y Peso Pluma, la aplicación te emparejará con la Ciudad de México.

Spotify

En cuanto a las listas habituales, Spotify las ha renovado para hacerlas un poco más interesantes. También te mostrarán cuándo fue el momento álgido al escuchar los cinco artistas preferidos por ti. Y, además, la próxima semana, el DJ de inteligencia artificial de Spotify comentará sobre esos artistas, géneros y canciones principales en tus listas. Spotify también ha integrado su herramienta Blend con Wrapped para que puedas ver fácilmente cómo te comparas con tus amigos con una mezcla de toda la música que más escuchaste. Los Mensajes de Artistas también regresan, con más de 40.000 de ellos dando saludos a los usuarios.

Por supuesto, Spotify también utiliza Wrapped para revelar los artistas, canciones, álbumes y podcasts más transmitidos de la plataforma, tanto a nivel global como en Estados Unidos. El 2023 fue verdaderamente la era de Taylor Swift, ya que ocupó el primer lugar en las listas de artistas tanto a nivel global como en Estados Unidos. "Flowers" de Miley Cyrus fue la canción más popular a nivel mundial, mientras que "Last Night" de Morgan Wallen encabezó las listas en Estados Unidos. "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny fue el álbum más transmitido en todo el mundo, pero "One Thing At A Time" de Wallen fue el más grande en Estados Unidos.

Spotify

Acceder al resumen

Spotify Wrapped 2023 ya está disponible dentro de las aplicaciones de iOS y Android de la compañía, así como en la web de escritorio y móvil (este es el enlace). Como suele ser el caso, gran parte del contenido se puede compartir, así que prepárate para que tus redes sociales se inunden con listas y gráficos durante el resto de la semana. Si eres un oyente de Apple Music, la herramienta Rewind de ese servicio ya está disponible para revivir el 2023.