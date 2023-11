Cómo ver las claves WiFi guardadas en tu iPhone o iPad

Nuestros teléfonos actuales se han convertido en almacenes de información. En estos dispositivos guardamos todo tipo de contraseñas, incluidas las de la red de nuestro hogar. Y es probable que no recuerdes las credenciales. Tranquilo, que si usas un dispositivo de Apple es muy fácil ver las claves WiFi guardadas en tu iPhone o iPad.

De esta manera, podrás saber cualquier contraseña de una red WiFi a la que te hayas conectado previamente. Y, como verás más adelante, recuperar los pass de una contraseña WiFi guardada en el iPhone o el iPad, es muy fácil.

Un truco sencillo y muy práctico

Una función que viene incluida tanto en iOS como iPadOS, por lo que no tendrás que instalar ninguna aplicación de terceros al poder hacerlo desde la propia interfaz de tu teléfono móvil o tablet. Y puede ser especialmente útil en todo tipo de ocasiones.

A lo mejor estás de vacaciones y has pedido la clave WiFi de tu habitación de hotel o restaurante de turno. Y alguien de tu entorno te ha pedido la contraseña para no tener que ir a buscarla. O tienes invitados en casa y no recuerdas cuál es la clave WiFi de tu hogar.

O también es posible que hayas comprado o planees comprar un nuevo dispositivo, como una tableta, un ordenador portátil o un altavoz inteligente. Si es así, necesitarás la contraseña de WiFi para conectarlo a tu red.

Independientemente del motivo, que sepas que es posible ve cualquier contraseña WiFi que hayas guardado en un iPhone o un iPad, por lo que no dudes en seguir el tutorial que hay debajo de estas líneas para poder conocer al momento la clave de la red en tu hogar o en cualquier otro lugar

Así puedes ver cualquier contraseña WiFi guardada en un iPhone o iPad

Como verás más adelante, el proceso es muy sencillo y no te llevará más de unos segundos, por lo que sigue los pasos que te indicamos más adelante.

Lo primero que has de hacer es abrir los Ajustes en tu iPhon

En la app Ajustes, pulsa Wi-Fi.

Dentro de este modo, selecciona la red Wifi que estás usando actualmente o la que quieres ver la clave.

Toca el botón de información .

Toca el campo Contraseña.

Utiliza tu contraseña, Face ID o Touch ID para desbloquear y mostrar la contraseña.

Ahora que ya sabes cómo ver cualquier contraseña WiFi guardada en tu iPhone o iPad, podrás compartirla con los tuyos siempre que lo veas necesario. ¡Guárdate este truco para tenerlo siempre a mano!