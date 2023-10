Pasa una noche de terror con estas películas gratis que podrás ver online

Halloween ya está aquí. Hoy 31 de octubre es la noche de los muertos, una fecha marcada en el calendario de los amantes del terror. Por ejemplo, ya te hemos hablado de las mejores skills de Alexa para una noche inolvidable. Y hoy te traemos un recopilatorio con las películas de terror perfectas para Halloween 2023 y que podrás ver hoy online.

Es cierto que plataformas de pago, como Movistar Plus+, han lanzado una temática que aglutina todas las películas de Halloween disponibles en su catálogo. Disney+, Netflix y otras plataformas cuentan con una sección dedicada.

Por ejemplo, a través de Terror por M+ de Movistar podrás ver 140 títulos del género de terror para que pases una noche inolvidable solo o en compañía. Pero también vas a poder ver películas de Halloween gratis y online.

Así que, vas a poder ver cine de terror gratis en Pluto TV y en algunos canales TDT, que siempre tienes disponibles online a través de plataformas como Tivify.

Dónde ver películas de Halloween online

Un buen ejemplo lo tenemos en Pluto TV. La plataforma de contenidos AVOD (contenidos gratuitos y con anuncios), puede descargarse en todo tipo de dispositivos, e incluso ver sus canales disponibles a través del navegador.

Y hoy, a partir de las 23:00 horas en España, tienes una cita con Pluto TV, ya que va a ofrecer todo tipo de películas. Además, canales temáticos como South Park lanzarán un especial con sus capítulos de temática de Halloween.

Este es el listado de películas de terror que puedes ver en Pluto TV hoy 31 de octubre

‘The Ring’ en Pluto TV Cine Estelar

‘Tú eres el siguiente’ en Pluto TV Cine de Autor

‘La noche de los muertos vivientes’ en Pluto TV Cine Clásico

‘La novia de Chucky’ en Pluto TV Cine Comedia

‘Redcon-1 – Apocalipsis Zombie’ en Pluto TV Cine Acción

‘La enfermera (Nurse 3D)’ en Pluto TV Thriller

‘Shocker, 100.000 voltios de terror’ en Pluto TV Sci-Fi

‘Scream 4’ en Pluto TV Horror

Siguiendo con los canales en abierto u online que te permitirán ver películas de terror gratis, que sepas que Warner TV también ofrece un especial de Halloween con sus grandes obras maestras.

En este caso, a las 22:05 podrás disfrutar de It, la película dirigida por Andy Muscheitty y que se basa en la novela de Stephen King. Una obra maestra y que asustará especialmente a los que le tienen miedo a los payasos. Y aún así, si no conoces esta película de terror perfecta para Halloween, no debes perderte la particular historia de Pennywise. Te aterrorizará…

Cuando acabe la película de It, podrás ver el documental de Scream, donde conocerás la historia del asesino en serie Danny Rolling que creía estar poseído por un demonio y cuyos crímenes inspiraron la película Scream.

Ojo con la noche de Halloween en Neox, ya que han preparado un especial muy aterrador. A las 22:00 horas empieza Chucky, el Muñeco Diabólico, para luego ver Annabelle vuelve a casa, La noche de Halloween y Sanguinario.

Por último, RTVE también tiene una programación especial, pudiendo disfrutar de varias películas. Y en su catálogo bajo demanda (aunque gratuito), vas a poder ver películas de terror de la talla de Psicosis de la mano de Alfred Hitchcock.

Como verás, no te faltarán opciones para ver películas de terror gratis por Halloween, por lo que no dudes en disfrutar de esta oferta disponible esta noche tan especial.