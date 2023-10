Estos son los precios de la versión de pago de Facebook e Instagram… hay malas noticias

Meta ha confirmado el lanzamiento de una suscripción de pago que eliminará los anuncios de Facebook e Instagram. El servicio está disponible en toda la Unión Europea y se ofrecerá por 9,99 euros al mes en la web o 12,99€ en iOS y Android -en este caso para cubrir los costes adicionales de esas plataformas-.

La suscripción está diseñada para abordar las preocupaciones de la Unión Europea sobre las prácticas de orientación de anuncios y recopilación de datos de Meta. Al hacer que los usuarios elijan entre pagar por el servicio para eliminar la orientación de anuncios o utilizar el servicio de forma gratuita -pero consintiendo en sus prácticas de recopilación de datos-, la compañía cree que cumplirá de manera más clara y definitiva con los requisitos de privacidad establecidos por una colección de leyes de datos europeas, incluida la Ley de Mercados Digitales y el GDPR.

El acceso gratuito seguirá estando disponible

"Respetamos el espíritu y el propósito de estas cambiantes regulaciones europeas y estamos comprometidos a cumplirlas", escribe Meta en la entrada de blog, del que hemos dejado antes el enlace, y que anuncia la nueva suscripción.

Meta

La firma, que es propietaria de Facebook e Instagram, dice que seguirá ofreciendo acceso gratuito a los productos afectados -que son los dos indicados antes- para las personas que no deseen pagar. Además, asegura que la experiencia de los usuarios que no pagan no cambiará, y sus herramientas de preferencias de anuncios existentes seguirán disponibles.

La suscripción sin anuncios solo estará disponible para personas mayores de 18 años en la UE, los EEUU y Suiza. Inicialmente, se aplicará a todas las cuentas vinculadas de Facebook e Instagram, pero Meta eventualmente cobrará extra por las vinculadas. A partir del 1 de marzo de 2024, habrá una tarifa adicional de 6 euros en la web u ocho en iOS y Android por cada suscripción vinculada. La empresa asegura que mientras alguien siga suscrito, sus datos no se utilizarán para la orientación de anuncios.

Meta no olvida su apuesta por la publicidad

El tono del anuncio de Meta deja claro que la empresa sigue dando prioridad al negocio protagonizado por anuncios en el que se basan sus plataformas. El servicio solo se lanzará en áreas con estrictas protecciones en torno a los datos de los consumidores y, aun en esos casos, será una compra opcional. La empresa afirma también que "cree en un internet respaldado por anuncios" y enmarca la nueva suscripción exclusivamente como un producto diseñado para cumplir con las regulaciones europeas.

IA Bing

Productos como Facebook o Instagram te siguen por toda la web y luego te muestra anuncios basados en tu comportamiento, por lo que están personalizados. Ahora veremos cuántas personas están realmente dispuestas a pagar para escapar de su mirada y del fastidio de los anuncios interminables en su feed. Eso sí, la cantidad mensual es, como mínimo, para pensárselo… y está muy lejos -por lo que parece- de la idea de Elon Musk para X.