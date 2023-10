Después de integrar llamadas en X, Elon Musk da el siguiente paso: los pagos online

Elon Musk tiene planes ambiciosos para su plataforma X, ya que su idea es bastante clara: que sea una plataforma que no tenga fin en sus servicios. Y uno de ellos es que desea convertirla en el centro de tu vida financiera -y maneje todo lo relacionado con el dinero-. Durante una reunión con empleados de X, Musk reveló que espera lanzar estas características para finales de 2024, y prometió que sorprenderá a todo el mundo con lo "poderosa" que será.

"Cuando hablo de pagos, me refiero en realidad a toda la vida financiera de alguien", dijo Elon Musk, según el audio de la reunión obtenido por The Verge. "Si implica dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores… o lo que sea. Así que no se trata solo de enviar 20 dólares a un amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria". Toda una declaración de intenciones que puede hacer temblar a más de uno.

Todos los estamentos de X apoyan a Elon Musk

La CEO de X, Linda Yaccarino, señaló que la compañía ve esto como una "oportunidad completa" para el año 2024 y, por lo que parece, en esta ocasión puede que no existan retrasos (algo que está por ver), ya que el propietario de la red social dejó muy claro que le sorprendería si no tienen esto implementado para finales del próximo año.

Pixabay

Actualmente, la compañía trabaja en asegurar los permisos necesarios para transmisiones de dinero en todo Estados Unidos para poder ofrecer servicios financieros. Musk les dijo a los empleados el jueves que espera obtener las otras licencias oficiales en "los próximos meses".

Ser lo que él esperaba que fuera PayPal

Musk ya ha discutido sus planes de convertir a X en un centro financiero antes. Incluso renombró Twitter en honor a su banco en línea de la era del auge de las puntocom, X.com, que finalmente se convirtió en parte de PayPal. Anteriormente, dijo que la plataforma ofrecería cuentas de mercado de dinero de alto rendimiento, tarjetas de débito, cheques y servicios de préstamos, con el objetivo de permitir a los usuarios "enviar dinero a cualquier parte del mundo al instante y en tiempo real".

IA Bing

El plan original para X.com claramente está en la mente de Elon Musk. "La hoja de ruta del producto X/PayPal fue escrita por mí y David Sacks en julio de 2000", dijo Musk en la reunión interna de X. "Y por alguna razón, PayPal, una vez que se convirtió en eBay, no solo no implementó el resto de la lista, sino que también revirtió una serie de funciones clave, lo cual es increíble. Así que PayPal es en realidad un producto menos completo de lo que ideamos en julio de 2000, hace 23 años".

Convertir a X en un centro integral de servicios financieros se relaciona directamente con el objetivo de Musk de convertir la plataforma en una aplicación todo en uno, similar a las super aplicaciones como WeChat en China, que ofrecen acceso a compras, transporte y más.