Las llamadas de X son una realidad, aunque es algo que nadie ha pedido

Finalmente, Elon Musk está dando el paso en su red social: X (anteriormente conocido como Twitter) ha comenzado a implementar una nueva función que la hace mucho más completa… pero que hay que reconocer que hasta la fecha media ha pedido que ofrezca. El caso es que, desde ahora, los usuarios tendrán la opción de realizar llamadas de audio y vídeo en la plataforma.

Hay que reconocer que esto no es precisamente una sorpresa, ya que la CEO de la compañía (Linda Yaccarino), no hace mucho que confirmó que las videollamadas llegan a la plataforma… pero como ya no es sorpresa en una compañía propiedad de Musk, han existido retrasos en la implementación. Por lo tanto, hablamos de un paso más en la evolución de X para convertirse en la aplicación "todo en uno" que es el gran objetivo que tiene el dueño de la red social de la que hablamos.

Una llegada por sorpresa en X

Según informan algunos usuarios, estos al abrir la app pueden ver un aviso que anuncia lo siguiente: ¡Las llamadas de audio y video están aquí! El mensaje también incluye instrucciones sobre cómo revisar quién puede realizar llamadas u otras posibilidades que son parte de la nueva función. Es importante destacar que, como se puede ver en la imagen que dejamos tras este párrafo, todas ellas se pueden encontrar en la sección de configuración de tus Mensajes Directos en la app.

X

Si no tienes interés en permitir que las personas que utilizan X te llamen, puedes ir a tus MD y buscar el menú de Configuración, que se asemeja a una pequeña rueda dentada. Desde allí, puedes desactivar la opción de llamadas con el deslizador existente para ello. Sin embargo, si deseas mantenerla activa, puedes optar por mantener la configuración por defecto y las llamadas de usuarios verificados, personas en tu libreta de direcciones o simplemente será efectiva.

Dudas respecto al funcionamiento de esta opción

Es cierto que la red social no tiene el mejor historial de crear un espacio seguro entre sus usuarios, especialmente para las comunidades minoritarias, por lo que no es difícil entender por qué muchas personas preferirían no utilizar esta función de llamadas. Además, no todos recibirán el aviso sobre la nueva función de llamadas, que viene habilitada de forma predeterminada. Probablemente, sea una buena idea comprobar si ya está disponible en tu cuenta y luego decidir si deseas mantenerla activa.

Unsplash

Si esta es una función que debe existir, quizá habría sido una mejor estrategia permitir a los usuarios activarla por sí mismos en lugar de habilitar automáticamente. Algunos usuarios podrían no enterarse de la función hasta que un desconocido al azar decida llamarlos por sorpresa.