Samsung Galaxy Book 3 Ultra: la oficina portátil definitiva

Este es el tope de gama de la firma coreana, y lo es por muchas razones, sobre todo porque cada uno de sus componentes son los mejores que podemos encontrar en un portátil hoy en día, aunque siempre hay facetas en las que mejorar, sin duda alguna.

Grande en todo, también en diseño

Estamos sin duda ante uno de esos portátiles que ganan mucho cuando lo tenemos entre manos. Primero porque podemos apreciar sus líneas sencillas, pero elegantes, y sobre todo su exquisito acabado. Y por supuesto, por lo liviano de su cuerpo, que a pesar de contar con componentes de última generación y muy potentes, solo pesa 1,79 kilogramos. Su perfil también es hipnótico, con solo 16,5mm, un espacio minúsculo donde se compactan algunas características verdaderamente espectaculares, y que no nos van a hacer echar en falta lo más mínimo a nuestro ordenador de sobremesa.

El Samsung Galaxy Book 3 Ultra cuenta con un potente procesador Intel Evo i9 y una gráfica Geforce RTX.

Y lógicamente aquí está su primera gran ventaja, es un ordenador que, a pesar de ser muy potente, también es extremadamente portátil, y esto nos permite disfrutar de la oficina en cualquier rincón al que nos lo llevemos. Dentro de este cuerpo tan estilizado nos encontramos con el que seguramente sea uno de los Touchpad más grandes que hayamos visto nunca en un ordenador portátil. Este literalmente es tan alto como todo el teclado del portátil, habiendo aumentado su tamaño un 39% respecto del que tenía su predecesor, el Samsung Galaxy Book 2 Pro.

Quizás uno de sus aspectos más sorprendentes a nivel de diseño puede ser a la vez uno de los más condicionantes a la hora de utilizarlo intensamente, y es que a veces el enorme tamaño del Touchpad puede llegar a interferir en nuestros movimientos en el cursor, ya que por sus grandes dimensiones si somos de manos grandes es posible que podamos terminar pulsándolo a la vez que escribimos en su teclado. Pero es cuestión de acostumbrarnos sin duda.

Potencia a raudales en un frasco ultra compacto

Este cuerpo tan delgado y liviano no limita en ningún momento la potencia que es capaz de desarrollar este portátil. Y es que sin duda su mayor atractivo lo encontramos en el procesador, que es uno de los más potentes que podemos encontrar en su categoría. Hablamos de nada menos que un Intel Core i9 de decimotercera generación, lo que le da un poder de procesamiento sencillamente extraordinario en todas las tareas que el encomendemos. No solo eso, porque tenemos 32GB de memoria RAM, que a la hora de complementar esos procesos se notan muchísimo.

El Touchpad del este portátil tiene unas dimensiones descomunales

Con esta gran potencia podemos disfrutar de una multitarea masiva, con multitud de procesos ultra exigentes de máxima exigencia, y no notar ralentización alguna. Nosotros en la prueba hemos podido comprobar cómo se ha mostrado solvente en cualquier tarea. Ya sea ofimática, como de edición, con herramientas potentes como Photoshop, Illustrator, de edición de vídeo, en todos los casos el procesamiento ha sido más que bueno, y todo se ha completado mucho antes de lo que podríamos esperar. El almacenamiento también es más que suficiente, en este caso hemos contado con 1TB, por lo que desde luego problemas de espacio no hemos encontrado, no solo para instalar aplicaciones. Sino sobre todo para poder almacenar fotos o vídeos en gran volumen. Y todo ello con una velocidad de transferencia de datos endiablada, gracias entre otras cosas a que este almacenamiento es NVMe SSD.

Perfecto para el juego en streaming

En cuanto a la potencia gráfica, este portátil va muy bien servido, pero como suele ocurrir en la gran mayoría de este tipo de portátiles, no es sin duda su punto más fuerte. En este caso hemos tenido un modelo con gráfica GeForce RTX 4070, especialmente diseñada para este tipo de ordenadores portátil, que sin duda da la talla en la mayoría de los casos, sobre todo en configuraciones gráfica de nivel medio alto.

Cuenta con una completa conectividad

Pero si hablamos de configuraciones extremas, las más exigentes, la gráfica no es capaz de abarcarlo todo como podría ocurrir en un modelo más orientado al Gaming. Pero sigue siendo muy potente igualmente, y si vas a jugar con él, es también un ordenador muy competente. Especialmente bien se comporta cuando jugamos en la nube. Recordemos que viene por defecto con la app de Xbox instalada y que gracias al Wifi 6E con el que cuenta, nos permite jugar con la máxima calidad, la misma de una Xbox Series X, con máxima fluidez.

Pantalla excepcional

Sin duda es una de las grandes señas de identidad de Samsung en sus dispositivos, la pantalla. Esta siempre suele rayar al mejor nivel posible, con una calidad excepcional. Y es precisamente lo que nos ofrece la gran pantalla de 16 pulgadas de este ordenador portátil de los coreanos. Esta cuenta con una tecnología de primer nivel. Hablamos de un panel Dynamic AMOLED 2X, que nos ofrece una espectacular resolución 3K de 2880x1800 píxeles. Esto quiere decir que su densidad de píxeles es extraordinaria y por tanto las imágenes se aprecian muy definidas en todos los casos, con un alto nivel de detalle.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X ofrece un nivel de brillo sobresaliente

Pero el toque definitivo lo da sin duda la gestión del color, y la consecuencia que en este tienen la propia tecnología de esta pantalla. Gracias a este panel AMOLED desarrollado por la propia Samsung Display, podemos disfrutar de un rango de color del 120% del DCI-P3, un gran volumen que permite mostrar en su imagen unos colores extremadamente fieles a la realidad. Sobre todo, si estamos visualizando contenidos compatibles con HDR, concretamente con DisplayHDR. En esos casos no solo el color es extraordinario, con unos picos de coloración verdaderamente eléctricos que son aún más intensos al contrastar con el negro puro que es capaz de generar este panel.

Pero aún hay más, porque su tasa de refresco de 120Hz es capaz de mover todo lo que pasa por su pantalla de forma fluida y suave. Ya sea jugando, haciendo scroll en una web o en un documento, todo se mueve ante nosotros con mucha suavidad, lo que, unido a la gran resolución y los colores contrastados con el negro, hacen de esta pantalla una de las mejores que hemos visto en un portátil, más si hablamos de un tamaño tan grande como son las 16 pulgadas. Es algo que ya se puede considerar como un gran rasgo de los dispositivos de Samsung, pero desde luego ver ciertos contenidos especialmente ricos en color y adaptados a los últimos estándares visuales es una experiencia única, y desde luego uno de los principales argumentos de compra de este gran portátil.

Autonomía más que suficiente y conectividad ultra rápida

Todo en este portátil tiene que ser superlativo, ultra, como su apellido. Y cuando hablamos de batería da mucho la talla. Su gran tamaño le permite contar con una de bastante tamaño, de 76Wh, lo que nos brinda una autonomía notable. Como sabéis, dependiendo de la actividad, esta puede ofrecer más o menos tiempo de autonomía. Pero de media, nos ha parecido suficiente para lo que le exigimos a un portátil de esta potencia. Con él podemos aguantar perfectamente un día de trabajo sin tener que pasar por el cargador.

El portátil de Samsung está fabricado en materiales ligeros

Eso sí, un uso intensivo del portátil, como el que hacemos cuando jugamos, puede reducir esa autonomía drásticamente. Es en estos casos cuando notamos un calentamiento notable en su parte inferior, y una caída importante de la autonomía. Algo lógico cuando se tira del procesador y de la gráfica de forma intensa. Pero no lo hace en mayor medida que otros ordenadores de su categoría. Podemos decir que este Samsung Galaxy Book 3 Ultra cuenta con una buena batería que se mueve desenvuelve bien sin más, podemos ubicarla en el rango medio en este aspecto. No obstante, algo que nos ha gustado mucho, es su carga rápida, ya que con solo media hora de carga podemos disfrutar de casi 10 horas de reproducción de vídeo. Esto lo notamos en la prueba, y en esos momentos en los que cae mucho la autonomía por un procesamiento intensivo, viene muy bien poder contar con una velocidad de carga notable, al nivel de los móviles más avanzados en este aspecto, y a pesar del gran tamaño de la batería.

Este Book 3 Ultra tiene un perfil muy contenido a pesar de su gran potencia

Otro de los aspectos notables lo encontramos en su conectividad. Ya que este portátil cuenta con Wifi 6E. Esto se traduce en una mayor velocidad de descarga de datos y también de subida. Con este portátil no vamos a tener problemas a la hora de descargar archivos, navegar por la web, o jugar en streaming. Porque en nuestras pruebas ha sido capaz de gestionar sin problemas un volumen de datos muy alto. Alcanzando velocidades de bajada y subida de alrededor de entre las 600 y 700 megas. Tampoco faltan puertos de conexión de alta velocidad, como pueden ser los USB tipo A 3.2 o los dos Thunderbolt 4. También tenemos Bluetooth 5.1 para conectar auriculares, altavoces o incluso un mando de Xbox en un santiamén.

Un portátil que ya destila elegancia antes incluso de abrirlo

Si la pantalla ya es espectacular para ver películas o series, e incluso jugar, a su altura se encuentra también el sonido de este portátil. Hablamos de que cuenta con cuatro altavoces AKG, estéreo, y compatibles con sonido espacial de Dolby Atmos. Esto es algo que notamos en todas las facetas del sonido, a la hora de jugar, o de escuchar música mientras estamos trabajando o navegando por la web. La sensación al escuchar música en este portátil es sumamente placentera, porque da la sensación de que sonido llegue desde varias fuentes, y no desde un mismo punto. El toque espacial del sonido demuestra que sus altavoces son de mucha calidad. Además, rinden muy bien a volúmenes altos, sin distorsionar y con unos buenos graves, teniendo en cuenta las limitaciones del cuerpo de este portátil y su perfil delgado.

Cuenta con un lector de huellas muy bien ocultado en la tecla superior derecha de su teclado, por lo que lo último que podríamos pensar es que se trata de un lector de este tipo. Y además su webcam nos ofrece muy buena resolución y una lente ultra ancha. Ofrece resolución 1080p, que hace unos días hemos visto que ya es compatible con apps como Google Meet, y además sus micrófonos duales capturan el sonido estéreo. Este portátil viene con un software más que completo. Empezando por el sistema operativo Windows 11. No vamos a descubrir a nadie ahora cómo es este sistema, pero sí que podemos decir que en este portátil va realmente rápido y fluido. Encontramos algunas aplicaciones muy interesantes como la de Xbox, que con una suscripción nos permite jugar de inmediato a decenas de videojuegos en la nube. Y por supuesto la máxima compatibilidad con nuestro smartphone Samsung, permitiendo un uso multidispositivo realmente interesante, pudiendo seguir las tareas del smartphone en el portátil, y viceversa.

Conclusión

Sin duda este Samsung Galaxy Book 3 Ultra rezuma estilo y potencia por los cuatro costados. Es un portátil atractivo en lo visual, con un peso muy contenido y un perfil delgado incluso teniendo en cuenta que ofrece uno de los procesadores más rápidos del mercado. Especial mención hay que hacer a este apartado, al del rendimiento, lo que nos va a permitir ejecutar los mismos trabajos con él que con un ordenador de sobremesa en la oficina. Sin duda los factores más destacados de este portátil son su pantalla, sencillamente extraordinaria en cuanto a calidad, y la potencia de su procesador, así como una batería que da la talla incluso en los momentos más exigentes.

En su contra podemos ponerle algunos peros. Como por ejemplo el excesivo calor que puede llegar a acumular en su parte inferior cuando las exigencias de procesamiento son exigentes. Otro aspecto que nos deja con un sabor agridulce es el Touchpad. Este es muy grande, y por tanto permite muchos movimientos, pero esto a la vez es algo que puede interferir con la escritura según el tamaño de las manos. Pero en rasgos generales es un portátil perfecto para trabajar y entretenerse. Lo primero, porque no echaremos de menos las posibilidades de un sobremesa, y lo segundo porque podemos acceder a infinidad de contenidos y disfrutar de ellos con una calidad extraordinaria, sobre todo por su excepcional pantalla y sonido. Sin duda lo mejor que nos puede ofrecer hoy Samsung, y en el Top de lo que podemos encontrar en el mercado por su precio, que ahora ya se encuentra por debajo de los 3.000 euros. Sin duda un portátil imprescindible entre ejecutivos y profesionales liberales que necesitan una oficina potente en cualquier lugar en el que se encuentren.