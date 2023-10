Dos tercios de los autónomos en España ha reducido sus ingresos

El 45,2% de los trabajadores autónomos experimentó una disminución en su facturación en comparación con el mismo periodo del año 2022. Estos datos provienen de un estudio llevado a cabo por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA entre el 22 y el 29 de septiembre de 2023.

Durante este estudio, se recopilaron 1.347 respuestas, de las cuales 1.296 fueron validadas. Estas respuestas validadas representan a una población de 3.324.048, según las cifras de afiliación al RETA al final de septiembre de 2023. Con un nivel de confianza del 95%, el estudio tiene un margen de error del 2,7%.

Datos del estudio de ATA

En cuanto al estado actual y las perspectivas de sus negocios, el estudio revela que, después de un aumento sin precedentes en los precios, seguido por la escasez de materias primas y el aumento en los costos de energía, no se observan mejoras significativas para el colectivo de autónomos. Comparando con el año 2022, solo el 33,2% indica un crecimiento en su actividad, mientras que el 24,2% señala una disminución y el 42,6% considera que se ha mantenido igual.

Las expectativas para el próximo trimestre no son muy alentadoras. Sólo el 19% de los encuestados cree que su negocio crecerá. En contraposición, el 73,9% opina que no verá mejoras en el corto plazo. El 43,1% piensa que su actividad permanecerá constante y el 30,8% teme una disminución.

Respecto a la evolución de la facturación en 2023, solo el 23,6% manifiesta un aumento en comparación con 2022. En contraste, el 26,8% sostiene que su facturación ha sido similar y el 45,2% observa una disminución.

En términos de gastos, el 84,5% de los autónomos afirma que estos han aumentado durante 2023. Solo el 3,1% ha experimentado una reducción de gastos en el año en curso. Este desequilibrio entre ingresos y gastos ha llevado a muchos autónomos a operar con pérdidas.

Estrategias de precios y datos de contratación

En relación con la estrategia de precios, el 65,8% de los autónomos ha incrementado los precios debido a la situación insostenible. Sin embargo, el 30% ha absorbido el aumento de costos y ha mantenido sus precios. De cara al futuro, el 47,6% considera probable un aumento de precios si las condiciones persisten, mientras que el 33,2% espera no hacerlo y un 19,2% aún no tiene una decisión tomada.

Según los datos recopilados, un 72,3% de los trabajadores autónomos indica no estar en busca de empleados actualmente. No obstante, de aquellos que sí lo están, el 13,4% comenta que no ha podido encontrarlos, mientras que un 9,1% sostiene que es complicado hallarlos. Solo un 5,2% señala que ha contratado sin inconvenientes.

Datos por sectores

Cuando se analizan los datos según el sector, encontramos particularidades:

En agricultura , sólo el 34,5% de los trabajadores autónomos dice no estar en busca de empleados. El 24,1% expone que no ha podido contratar, un 17,2% comenta las dificultades en el proceso y, sorprendentemente, otro 24,1% contrata sin dificultades.

, sólo el 34,5% de los trabajadores autónomos dice no estar en busca de empleados. El 24,1% expone que no ha podido contratar, un 17,2% comenta las dificultades en el proceso y, sorprendentemente, otro 24,1% contrata sin dificultades. En hostelería , el 48,8% de los autónomos busca empleados. De estos, el 41,5% enfrenta problemas para contratar, con un 17,1% que no logra encontrar a nadie y un 7,3% que contrata sin obstáculos.

, el 48,8% de los autónomos busca empleados. De estos, el 41,5% enfrenta problemas para contratar, con un 17,1% que no logra encontrar a nadie y un 7,3% que contrata sin obstáculos. En comercio, un sector golpeado en tiempos recientes, el 80,8% no busca empleados.

En construcción, se destaca por ser el sector con mayores obstáculos: un 31,8% de los autónomos busca empleados y de estos, el 25,9% no los encuentra. Solo un 1,2% contrata sin problemas.

Observando el panorama general, el 55,1% de los autónomos no cuenta con empleados a su cargo, en contraposición al 44,5% que sí tiene. De este porcentaje, un 65,1% ha mantenido su plantilla, mientras que un 20% ha reducido personal y un 14,9% lo ha incrementado.

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se preguntó a los autónomos si tenían empleados con salarios ligados al SMI. El 17,2% de los encuestados tiene empleados en esta situación, contrastando con el 58,8% cuyos empleados tienen salarios superiores.

Mirando hacia el futuro, el 22,4% de los autónomos anticipa una reducción de su plantilla en el último trimestre de 2023. Por su parte, el 61,2% espera mantenerla y un 4,9% planea incrementarla.

En términos de financiación, es una preocupación recurrente para los autónomos. En el último año, el 63,3% no ha solicitado financiación bancaria, contrastando con el 35% que sí lo ha hecho. De estos últimos, al 5,6% se les ha negado. De los que no solicitaron, el 31,5% evitó hacerlo por endeudamiento previo y el 31,8% porque no lo requirió.

Las medidas recientes contra la inflación han complicado la obtención y pago de créditos. El 20,7% de los autónomos enfrenta problemas al solicitar créditos y el 39,1% ve un incremento en sus cuotas. Un 38,1% no tiene créditos ni alquileres y solo el 6,6% no ha percibido cambios en sus pagos.