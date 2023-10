La próxima generación de las Apple Vision Pro contará con una sorpresa en su pantalla

Cuando el pasado 5 de junio la compañía de la manzana mordida presentó sus primeras gafas inteligentes, lo cierto es que las Apple Vision Pro nos maravillaron. Tienen un precio excesivo, pero todo lo que ofrecen hacen que este gadget sea, cuanto menos, interesante.

Además, aunque el proyecto se ha retrasado, sabemos que Apple planea lanzar una nueva generación más económica. Será una versión descafeinada de las actuales, pero con un precio mucho más atractivo.

Eso sí, como te hemos dicho, tocará esperar para que Apple presente unas Apple Vision Pro SE, ya que la firma de la manzana mordida no encuentra la forma de abaratar suficiente el coste sin perder calidad. Pero hoy vamos a hablar de las próximas Apple Vision Pro de segunda generación.

Novedades para la próxima generación Apple Vision Pro

Evidentemente, Apple ya está trabajando en una segunda generación de Apple Vision Pro. De momento la firma con sede en Cupertino está trabajando en otro modelo de gama alta. Y ahora, Mark Gurman nos ofrece más detalles.

Hablamos de un periodista especializado en todo lo referente de Apple y que tiene buenas fuentes internas para convertirse en uno de los referentes en el sector. Y ahora, a través de su columna en Bloomberg, sabemos más detalles de las próximas Apple Vision Pro de segunda generación.

Y ojo, que Apple tiene varias novedades entre manos. Para empezar, su futuro casco de realidad virtual y aumentada será más pequeño y liviano. Un detalle que agradeceremos ya que las Apple Vision Pro actuales son un poco grandes.

Pero la parte más interesante llega con las personas que tengan algún tipo de problema de visión, como miopía o astigmatismo. Y es que la idea de Apple es que cada unidad de sus próximas Apple Vision Pro se puedan enviar de forma personalizada. Con las Apple Vision Pro de primera generación, la solución de la compañía para los usuarios de anteojos es almacenar lentes opcionales fabricados por Zeiss, y que tienen un precio altísimo.

Pero la idea es que el usuario final pueda traer sus gafas ya ajustadas a sus necesidades. El problema es que este tipo de problemas de visión varían con el tiempo. Personalmente siempre he tenido 2,75 de miopía y en la última revisión me había bajado a 2.25. Así que tener que ir adaptando las gafas al paso del tiempo no suena interesante.

Aunque parece que Apple ya lo ha tenido en cuenta. Principalmente porque en agosto presentó una serie de patentes sobre una pantalla VR y AR capaz de ajustarse automáticamente a la visión del usuario.

Con ello, se elimina esta limitación. Además, ayuda a que puedas vender tus Apple Vision Pro sin tener que buscar a alguien con tu mismo problema visual. La idea no es mala en absoluto, pero habrá que ver cómo Apple la lleva a cabo...