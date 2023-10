El servicio de streaming de las Smart TV Sony llega a la PS4 y PS5 en España

Sony es uno de los fabricantes que más apuesta por la calidad de imagen. El año pasado la Sony A95K fue el mejor televisor del año, y en 2023 todo apunta a que la Sony A95L QD-OLED mantendrá la estela de su predecesora.

Además, Sony presume de su propio servicio de streaming integrado en su familia de televisores. Hablamos de Bravia Core, una plataforma que destaca por ofrecer todo tipo de películas y series. Además, Bravia Core se diferencia de otros servicios de streaming por su tecnología Pure Stream, que ofrece streaming de vídeo de alta calidad de hasta 80 Mbps.

Esta tecnología permite a los usuarios disfrutar de películas y series de televisión con una calidad de imagen similar a la de un Blu-ray 4K UHD. Así que, sí, vas a poder tener un Blu-ray virtual para disfrutar de la mejor experiencia de imagen. Y ahora, también desde tu PS5 o PS4.

Bravia Core llega a las PlayStation 5 y PS4

Tal y como informa The Verge, Sony ha anunciado que lanzará su servicio Bravia Core a la PS5 y la PS4. Además, pasará a llamarse Sony Pictures Core. Como ha indicado la firma en su blog oficial: "Una vez que te registres en Sony Pictures Core, podrás comprar o alquilar hasta 2.000 películas directamente desde tu consola". Y también ofrece contenidos gratis, un valor a tener en cuenta.

Como te hemos dicho antes, Sony siempre apuesta por la excelencia en la imagen. De ahí que sus televisores sean los mejores del mercado, especialmente si quieres utilizarlos para disfrutar de cine y series. Al punto de que Bravia Core es la plataforma que mejor calidad de imagen. Y ahora podrás utilizarla desde tu consola Sony.

Teniendo en cuenta que Bravia Core ofrece una selección de películas y series de televisión de Sony Pictures, incluyendo títulos recientes como "Spider-Man: No Way Home", "Venom: Let There Be Carnage" y "Uncharted", está claro que los propietarios de una consola de sobremesa compatible podrán exprimir más que nunca su equipo.

El servicio también ofrece películas clásicas de Sony Pictures, como "El Padrino", "Casablanca" y "2001: Una odisea del espacio", por lo que un catálogo muy amplio y en el que encontrarás todo lo que quieras.

Lo mejor es que ya está disponible en 27 países, entre ellos España. Como podrás ver en la web oficial de Sony, ya están anunciado Sony Pictures Core por lo que tan solo has de buscar la app en la tienda de aplicaciones e instalarla en tu consola.