Cómo generar imágenes con IA de forma gratuita a través de Bing

OpenAI ha marcado un antes y un después con sus herramientas de inteligencia artificial. Por un lado tenemos a ChatGPT, pero cuentan con otras soluciones impresionantes. Y si quieres generar imágenes por IA gratis, que sepas que DALL-E ya está integrada en Bing.

Microsoft ha unido fuerzas con OpenAI para potenciar su buscador, más allá de Windows. Y están consiguiendo que Bing empiece a sonar cada vez más fuerte. Y razones no le faltan. Es cierto que ChatGPT-4 es de pago, igual que tienes que pagar por utilizar DALL-E su herramienta para crear imágenes con inteligencia artificial. Pero utilizando el buscador de Microsoft, lo puedes hacer de forma gratuita.

Así de fácil puedes crear imágenes generadas por IA a través de Bing

Lo mejor de todo es que para utilizar este modelo de generación de imágenes por IA no has de pagar nada ni hacer complicadas suscripciones. Tan solo te has de identificar con tu usuario y contraseña de Microsoft y acceder a Bing.

Como verás en el ejemplo que hay debajo de estas líneas, he querido generar la portada de este artículo a través de una imagen generada por inteligencia artificial. Así que, tras identificarme con mi cuenta de Microsoft, he ido al apartado chat del buscador de Bing y he indicado lo siguiente "Crea una imagen en la que se vea una habitación en semipenumbra, con un gran ventanal en un día lluvioso. A través de la ventana se verán unas montañas con unas letras grandes blancas rollo Hollywood en las que pondrá SMARTLIFE"

Una vez enviada la petición, verás que Bing tarda un poco en procesar todo. Primero te dice que va a generar la imagen, además de darte algo de información. Un poco después aparecerán un total de cuatro imágenes para que puedas elegir la que más se adecúe a tus necesidades.

Y como podrás ver en las imágenes que ha generado, los resultados son de lo más decentes. Así que, ya sea porque quieres utilizarlo para trabajar, o para tus ratos de ocio, las posibilidades que usa la IA generadora de imágenes de OpenAI hacen que sea una excelente opción a tener en cuenta. Especialmente viendo que con el buscador Bing su uso es totalmente gratuito.

Evidentemente, todavía queda mucho camino por delante para conseguir unos resultados más correctos, especialmente a la hora de generar manos por ejemplo, pero está claro que las imágenes generadas por IA han llegado para quedarse. Y DALL-E 3 será una de las grandes protagonistas.