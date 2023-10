Google va directo a por los AirPods de Apple: así son los nuevos Pixel Buds Pro

Google acaba de anunciar a nivel mundial la llegada de los auriculares Pixel Buds Pro. Desde su lanzamiento el año pasado, estos auriculares han evolucionado y por ello incluyen nuevas funciones y características que los hacen aún más imprescindibles para los amantes de la música y la libertad de movimiento.

Los Google Pixel Buds Pro han sido diseñados para complementar los teléfonos Pixel 8 y Pixel 8 Pro -así como el Pixel Watch 2- mediante Bluetooth. Su integración con estos dispositivos es impecable, ofreciendo una gran experiencia de usuario. Y, además, ahora están disponibles en un nuevo y elegante tono: Celeste.

Una gran experiencia de uso

Para los entusiastas de los juegos, los Pixel Buds Pro ofrecen una experiencia más envolvente y dinámica al minimizar la latencia en juegos a través de su conexión inalámbrica. Estos auriculares reducen significativamente el retardo en la transmisión del sonido, mejorando la sincronización entre lo que ves en la pantalla y lo que escuchas en tus auriculares. Y todo ello sin perder una cancelación de ruido activa (a la que no le falta Modo Ambiente) y una gran definición que llega a Hi-Res.

Google

Google se preocupa por tu bienestar, y los Pixel Buds Pro son un testimonio de ello. Estos auriculares te ayudan a conocer tus hábitos de escucha y ofrecen sugerencias para mantener una buena salud auditiva a largo plazo. A través de la aplicación que acompaña a los auriculares, puedes acceder a un registro de tus comportamientos de escucha y recibir notificaciones cuando debas reducir el volumen para proteger tus oídos.

La app de los Google Pixel Buds Pro perfecta para los Chromebook

La expansión de los Pixel Buds Pro también llega al mundo de los ordenadores Chromebook. Ahora puedes controlar la configuración de tus auriculares, cambiar entre modos de cancelación de ruido y actualizar el firmware, todo desde tu Chromebook a través de la aplicación web que existe. Esto brinda una experiencia de usuario más completa y versátil.

Alta calidad de sonido incluso en las llamadas

Estos auriculares ahora son compatibles con la super banda ancha Bluetooth, lo que se traduce en duplicar la información que llega al usuario, lo que permite una presión importante en el sonido, incluyendo aquí a las llamadas de voz. Los Google Pixel Buds Pro también cuentan con la función de Llamadas Nítidas, que reduce el ruido de fondo durante las conversaciones, priorizando la voz de tu interlocutor para una claridad óptima.

Google

Gracias a la inteligencia artificial, los Pixel Buds Pro te permiten mantener conversaciones sin interrupciones. Con la Detección de Conversaciones activada, la IA detecta cuando comienzas a hablar y automáticamente pausa la música, desactiva la cancelación de ruido y activa el Modo Sonido Ambiente.

Autonomía de los cascos

Por cierto, que la autonomía de estos auriculares es realmente buena, lo que se debe a que la funda incluye una batería que alarga el uso sin buscar un enchufe hasta las 31 horas (veinte con la cancelación activada). El modelo puede cargarse con su puerto USB tipo C -con proceso que en 15 minutos permiten tres horas de uso-dando uso a tecnología inalámbrica Qi. No le falta de nada a este producto que tiene un peso para auriculares de 6,2 gramos y a los que no le falta resistencia al agua (IPX4).

Disponibilidad y precio

Se puede reservar los nuevos Google Pixel Buds Pro a partir del 12 de octubre en España en sus diferentes colores (Celeste, porcelana, gris niebla, carbón, verde lima y coral) por 229 euros en Google Store, Amazon y, como novedad, con Orange, en El Corte Inglés y MediaMarkt.