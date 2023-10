TikTok se hace un Elon Musk: ya está probando las cuentas de pago mensual

Cabe la posibilidad de que pronto sea posible utilizar TikTok sin tener que ver anuncios. Eso sí, para conseguirlo, las informaciones apuntan que tendrás que pagar, al más puro estilo Elon Musk en X. Por lo tanto, el virus se sigue extendiendo.

Según se ha conocido, en el código interno de la aplicación TikTok se pueden ver datos claros de que la plataforma podría comenzar a probar un tipo de suscripción sin anuncios para sus usuarios. Y el precio que habría que pagar incluso ha trascendido: 4,99 dólares al mes (el cambio directo a euros sería lo más lógico). De esta forma, los suscriptores podrían disfrutar de una experiencia sin anuncios en TikTok, sin otras obligaciones aparentes.

Todo se ha confirmado por parte de TikTok

La compañía ha confirmado la información, indicando que está probando esta nueva suscripción -pero solo en un mercado de habla inglesa fuera de Estados Unidos por el momento-. Es decir, que se está en un momento de pruebas a pequeña escala -como es habitual en este tipo de casos-, pero lo conocido necesariamente no tiene que ser lanzado al mercado. Pero cuando el agua suena...

El caso es que ha trascendido que la suscripción solo cubrirá los anuncios servidos por TikTok, no incluirá el marketing de influencers ni campañas específicas. Por lo tanto, hablamos de una opción que no servirá para combatir la gran cantidad de creadores de la plataforma que no revelan sus patrocinios de marca, algo que podría ser utilizado para ello, pero que no parece que vaya a ser así.

Algo que es bastante relevante en la decisión

El movimiento es muy interesante si se tiene una cosa en cuenta: TikTok genera la mayor parte de sus ingresos a través de los anuncios, y hasta ahora ha demostrado ser resistente a la desaceleración general en el gasto en publicidad en línea. Por lo tanto, es posible que la compañía vea una tendencia que no le convence en su estructura a la hora de hacer dinero pensando en el futuro.

Un informe reciente de la firma de investigación de mercado Cowen encontró que TikTok se ha convertido en una excelente opción incluso para compradores de publicidad más cautelosos, con un 60% de ellos nombrando a TikTok como su plataforma preferida para vídeos de corta duración. Standard Media Index informó que, hasta noviembre, la participación de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, en el gasto de las grandes agencias de publicidad en redes sociales alcanzó el 11%, con empresas como Pepsi, DoorDash, Amazon y Apple entre los principales anunciantes. Unos datos muy sólidos.

La pregunta es si una cuenta sin anuncios puede reemplazar significativamente alguno de esos ingresos. Aparentemente, TikTok está dispuesto a intentarlo, siguiendo los pasos de rivales de las redes sociales como X (la plataforma anteriormente conocida como Twitter) y YouTube.