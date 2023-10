El Apple Watch original ya está obsoleto y afecta al modelo de oro: ya no se podrán reparar

Aunque a España no llegó por temas legales, Apple sorprendió cuando presentó un Apple Watch de oro de 18 quilates y que tiene un precio de entre 10.000 y 17.000 dólares. Una cifra de escándalo para un producto realmente premium.

Esto fue durante el lanzamiento del primer Apple Watch en 2015, aunque traemos malas noticias: si te compraste cualquier versión, aunque sea la de oro, no lo vas a poder reparar.

Tal y como han informado desde MacRumors, Apple ha incluido a nivel interno todos los modelos de Apple Watch de primera generación, incluida la edición de oro macizo.

¿Qué significa que el Apple Watch de primera generación es obsoleto?

Posiblemente, quieras saber qué significa esto. Pues, no solo es que ya no hay soporte de software. Pues que tampoco hay soporte de hardware. Exacto: si te has comprado un Apple Watch de 17.000 dólares, ya no lo vas a poder reparar porque la compañía no va a ofrecer piezas, reparaciones ni servicios de reemplazo.

No hace falta recordar que la primera generación de relojes inteligentes nunca se actualizaron más allá de watchOS 4.3.2 en 2018. Por lo que el soporte para software ya había finalizado hace tiempo. Así que este anuncio confirma el fin del soporte para hardware.

Es cierto que han pasado 10 años, y para un Apple Watch modelo normal de primera generación, tampoco deberías preocuparte demasiado porque la inversión está más que amortizada. Pero con los modelos de lujo no pasa lo mismo ni mucho menos.

No hablamos solo por el alto importe económico del producto, sino por el hecho de que si tienes un reloj de gama alta, lo normal es que den un trato especial al cliente. Sin ir más lejos, vamos a comparar con Omega.

Esta conocida firma de relojería cuenta en su web de soporte con un servicio para que dueños de relojes Omega antiguos puedan reparar sus equipos aunque sean muy antiguos.

Y en la web de Rolex también te dejan claro en su web que a través de cualquier distribuidor oficial de la compañía podrás reparar tu reloj antiguo sin ningún problema. Pero no es lo que pasará con el primer Apple Watch de lujo.

Así que es un movimiento por parte de Apple que no tiene ningún sentido. Evidentemente, los propietarios de un Apple Watch de oro que han pagado hasta 17.000 dólares no tendrán problema en comprar cualquier nuevo reloj, pero sigue siendo una falta de respeto si se compara con otros fabricantes.