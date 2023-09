Desvelados nuevos datos del OnePlus Pad Go, ¿podrá competir con los iPad?

El OnePlus Pad Go está previsto que sea oficialmente presentado el 6 de octubre (en India, para más detalles). Además de estar disponible en el sitio web de la firma de ese país en la que se puede ver una evolución de su llegada, el tablet también estará a la venta en Amazon y Flipkart en dicha región y se espera que sea comercializado en otros lugares. Pues bien, se acaban de conocer nuevos detalles sobre lo que ofrecerá.

A medida que nos acercamos al lanzamiento, OnePlus está revelando gradualmente especificaciones importantes para el Pad Go. Pero ahora se han filtrado algunos datos que son importantes y que permiten situar de una forma más precisa el lugar que este equipo ocupará en el mercado. Y, lo cierto, es que tiene todo el sentido su lanzamiento si todo se confirma.

Lo nuevo que se ha conocido del OnePlus Pad Go

Todo apunta a que el tablet llegará con una pantalla LCD de 11,35 pulgadas que contará con una resolución de 2,4K y una relación de aspecto de 7:5. Esto quiere decir que en calidad e imagen no se tendrá problema alguno para rivalizar con, por ejemplo, los iPad más básicos. En cuanto al audio, el dispositivo vendrá equipado con cuatro altavoces que serán compatibles con tecnología Dolby Atmos.

Digital Trends

Desde la fuente también se ha revelado que el OnePlus Pad Go estará equipado con un procesador MediaTek y tendrá soporte para conectividad 4G LTE. Por lo tanto, parece que la compañía podría ofrecer el dispositivo, se podrá comprar en dos versiones en lo que tiene que ver con el acceso a Internet.

Más opciones filtradas del tablet

El OnePlus Pad Go estará equipado con 8 GB de RAM y 256 gigas de almacenamiento, y parece que no habrá posibilidad de comprar otras opciones en lo que tiene que ver con la memoria. Esto sí, también contará con una ranura para tarjeta microSD para aumentar el espacio para guardar información. A pesar de tener una pantalla ligeramente más grande que el OnePlus Pad, el Go será más ligero, con un peso de 523 gramos -por los 552 del modelo que ya tiene la firma en el mercado-. En definitiva, que apunta ser este un modelo de gama media que será una buena opción de compra para los que buscan un equipo con Android.

OnePlus

Por otro lado, no hay que olvidar que la firma asiática también se está preparando para lanzar el OnePlus Open, que será su primer terminal con pantalla plegable. Según una filtración reciente, el primer teléfono plegable de OnePlus se presentará el 19 de octubre. Algunos de los aspectos más destacados que serán parte del smartphone serán una pantalla de resolución 2K; procesador Snapdragon 8 Gen 2; cámara triple de 50 megapíxeles que incluye un objetivo de zoom periscópico; y batería de 4.800 mAh con carga rápida de 67W. Nada mal, si todo se confirma.