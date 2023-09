Cómo activar la función de emergencia SOS vía satélite en tu iPhone desde España

Una de las novedades más interesantes del iPhone 14 fue la llegada de la conexión por satélite. Un sistema de emergencias SOS que permite comunicarte en entornos sin cobertura.

Pues traemos buenas noticias: la llegada de iOS 17 también nos ha traído la función de emergencia SOS vía satélite en tu iPhone para que la puedas activar desde España.

Qué son y cómo funcionan las llamadas de emergencia satelitales del iPhone 14

La función de emergencia SOS vía satélite en el iPhone es una función de seguridad que permite a los usuarios enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia cuando se encuentran en una zona sin cobertura de datos o Wi-Fi. Esta función está disponible en los iPhone 14 y iPhone 15, independientemente del modelo.

Para usar la función de emergencia SOS vía satélite, el usuario debe mantener presionado el botón lateral y el botón de disminución de volumen durante unos segundos. El iPhone emitirá un sonido de alerta y mostrará una cuenta regresiva de cinco segundos. Al final de la cuenta regresiva, el iPhone enviará un mensaje de texto a los servicios de emergencia con la ubicación del usuario.

En este mensaje de texto se envía nuestra ubicación, hora exacta del mensaje, además de otros datos. Una herramienta que ha salvado vidas y que por fin vas a poder activar en tu teléfono para hacer llamadas de emergencia desde España.

Además, y como verás más adelante, el proceso para activar esta función en tu iPhone 14 o iPhone 15 no tiene mayor misterio. Tan solo has de entrar en Ajustes > Emergencia SOS y activa Emergencia SOS vía satélite. Además, cuando actives esta función podrás ver una demo para que sepas cómo funcionará. Para ello, solo has de pulsar antes en Probar demostración.

Ten en cuenta que esta herramienta tiene limitaciones. Hace falta sujetar el teléfono hacia el cielo y estar en el exterior y en un entorno con clara vista al cielo (si estuvieras en un bosque, lo ideal sería buscar un claro o subirte si hiciera falta a la copa de un árbol alto).

Sin duda, una excelente noticia para los usuarios de un iPhone 14 o un iPhone 15, para que puedas sentirte más seguro que nunca. Y sabemos que el resto de fabricantes ya están trabajando en una solución semejante, porque hablamos de una herramienta que ya ha salvado unas cuantas vidas. Así que, crucemos dedos para que rivales de la talla de Samsung o Xiaomi no tarden en lanzar su propia alternativa.