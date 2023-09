El Redmi Note 13 no llegará solo, le acompañarán los nuevos auriculares Buds 5

El 21 de septiembre, a las 13:00 de España, Xiaomi tiene programada una nueva presentación que promete estar repleta de novedades. La firma asiática ya tiene programado el anuncio de la esperada gama de teléfonos Redmi Note 13 y, según se acaba de conocer, también hará lo propio con los nuevos Redmi Buds 5, unos auriculares inalámbricos tipo earpods.

Xiaomi ha dado a conocer esta noticia a través de su perfil oficial en redes, como se indica en la fuente de la información, revelando el diseño final de este nuevo modelo y algunas de sus especificaciones más interesantes, las cuales le hace ser ya un modelo bastante completo.

Un diseño que no es nuevo, pero que resulta atractivo

Como podemos apreciar en la imagen compartida por Xiaomi, los nuevos Redmi Buds 5 se asemejan bastante a lo que la marca presentó el año pasado con los Redmi Buds 4 Pro (tras este párrafo), aunque observamos algunos cambios -especialmente en la funda de carga-. Aparte de ofrecer una tapa plana lateral en vez en la zona superior, hay que destacar que el puerto de carga USB tipo C ahora está en la zona frontal.

Redmi

La apertura puede parecer que no es muy cómoda, pero no generará mayores inconvenientes en el uso diario, ya que en una versión Lite esta gama de producto ya se pudo ver y la ergonomía no se ve comprometida y el acceso a los auriculares es bastante cómodo.

Además de esto, Redmi con la imagen que ha publicado ha confirmado que los auriculares incorporarán un nuevo sistema de cancelación de ruido activo de hasta 46 dB de presión. Esto, sumado a las puntas de silicona de los auriculares, facilitará el aislamiento del ruido externo con una precisión bastante alta.

Redmi

Alguno detalles más de los nuevos Redmi Buds 5

Por último, se puede observar que el producto estará disponible en acabados en negro, blanco y azul, tres colores bastante comunes en la gama de productos de Xiaomi. Por lo tanto, solo nos queda esperar hasta el 21 de septiembre para descubrir el resto de las especificaciones de este modelo, que, con casi total seguridad, se convertirá en un superventas dentro de la marca, ya que su precio apunta a ser bastante ajustado.

Xiaomi nos ha dado un adelanto de este lanzamiento que demuestra que sus mejores teléfonos nunca llegan solos, y el mejor ejemplo es estos Redmi Buds 5. Estaremos atentos para proporcionar más detalles sobre estos productos cuando sean anunciados oficialmente... algo para lo que apenas faltan un par de días.