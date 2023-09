Spotify lanza una opción de pago para aumentar la visibilidad de los artistas en su plataforma musical

Spotify ha sorprendido al presentar Showcase, su nueva herramienta para que los artistas paguen para promocionar su música entre los oyentes de esta plataforma de contenidos musicales.

De esta manera, un artista podrá seleccionar una canción o un álbum completo para que aparezca en forma de banner. Además, se puede configurar para dirigirse a un público específico de hasta 30 mercados diferentes.

Respecto al banner, el usuario final verá que es un anuncio patrocinado, y posiblemente te haya aparecido, ya que desde el martes han activado esta función en por lo menos 100 canciones.

Showcase, la publicidad encubierta de Spotify

Como indica Spotify en su blog oficial "La promoción de nuevos lanzamientos también sigue siendo fundamental, pero no sólo durante el momento del lanzamiento: en promedio, el 75% de las transmisiones del primer año de un lanzamiento ocurren después del primer mes".

Dentro de las opciones, Spotify ofrecerá diferentes opciones a los Showcase, como "Aniversario de lanzamiento", "Generando expectación", "Nuevo lanzamiento" y otros. Una canción específica de una festividad, como una melodía para el Día de San Valentín o Navidad, puede incluirse en "Vibraciones de temporada".

Con ello, Showcase permitirá dirigirse a los fans más acérrimos del artista, o intentar captar nuevos oyentes que hayan escuchado de forma intencionada esa canción en los últimos 28 días.

Una herramienta de lo más completa y que va a ser una nueva y generosa fuente de ingresos para Spotify, además de una nueva forma para que los artistas puedan darse a conocer.

El problema es que Showtime tiene la ventaja para el artista de poder promocionarse, además de un beneficio extra para la plataforma musical. Pero, ¿qué pasa con el usuario? Pues que vamos a tener publicidad en la pantalla de inicio de Spotify.

Aunque no lo especifican, evidentemente esto sucederá tanto en la versión gratuita como en Spotify Premium, por lo que aunque te pagues una suscripción vas a tener que ver la publicidad, te guste o no.

Respecto al lanzamiento de esta nueva herramienta, ya está disponible para los artistas, por lo que seguramente en los próximos días comenzaremos a ver esta nueva publicidad en Spotify. No es muy invasiva, por lo que no es un problema en ese aspecto, pero que un usuario que paga una suscripción tenga que ver estos patrocinados no nos parece normal. Aunque, a tenor del camino que están llevando este tipo de aplicaciones y servicios, está claro que los anuncios han llegado para quedarse. Y mejor ver un banner de un artista que te pueda interesa, o no, que un coche o cualquier otro producto, ¿verdad?