Apple presenta sus nuevos iPhone 15: características, precio y novedades

Hoy teníamos una cita muy importante con Apple, ya que la firma iba a presentar su nueva generación de teléfonos y wearables. Dicho y hecho: los nuevos iPhone 15 Series son oficiales, y llegan con muchas sorpresas.

Ya te habíamos hablado de todo lo que esperábamos de esta nueva generación de teléfonos Apple, y se han confirmado la gran mayoría. De esta manera, todos los modelos llegan con Dynamic Island. Y ojo, que faltan más novedades.

Los iPhone 15 llegan con pantalla Super Retina XDR y otras mejoras

Por si no fuera suficiente, todos los iPhone 15 contarán con puerto USB Tipo C. Por fin, tras años de súplicas, Apple ha torcido el brazo y adoptado este tipo de conexión. Eso sí, por mandato de la UE, ya que si no tendríamos que seguir sufriendo el manido Lightning.

¿No te parece suficiente? Pues este año todos los iPhone 15 contarán con una pantalla Super Retina XDR para garantizar la mejor experiencia de imagen. Hablando de este apartado, sin novedades en los tamaños.

De esta manera, el iPhone 15 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, igual que el iPhone Pro, mientras que el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro Max presumen de una pantalla de 6,7 pulgadas. estacar que el iPhone 15 Pro y Pro Max presumen de acabados en titanio, un material noble que dota de un plus de ligereza, resistencia y sensación premium a la nueva familia de teléfonos de Apple.

Y ojo con el nuevo botón de acción. Muy parecido al del Apple Watch Ultra, nos permite iniciar una grabación rápidamente, activar aplicaciones, silenciar el teléfono y mucho más. Como era de esperar, los iPhone 15 y iPhone 15 Plus contarán con el procesador que dio vida a las versiones Pro de 2022, el Apple A16 Bionic, mientras que las versiones más potentes estrenarán nuevo chip.

De esta manera, el nuevo procesador Apple A17 Pro es el encargado de dar vida a los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. La firma no ha dado información sobre la RAM, pero rumores previos apuntan a que los modelos Pro contarán con 8 GB y el resto 6 GB.

Pasando a la cámara, el iPhone 15 pasa a contar con un sensor principal de 48 MP, una excelente noticia. Además, ofrece un zoom óptico 2X. El iPhone 15 Pro ofrece un apartado fotográfico muy parecido a su predecesor, pero la cámara del iPhone 15 Pro Max ofrece zoom 5X. Eso sí, mucho nos tememos que finalmente no llega con lente periscópica como apuntaban rumores previos. Una pena, la verdad.

De todas formas, la cámara de los nuevos iPhone 15 es impresionante, incluyendo la posibilidad de grabar vídeos ProRes en 4K 60fps, por lo que estamos ante modelos muy potentes.

Respecto al precio de lanzamiento, disponibles a partir del 22 de septiembre, el iPhone 15 partirá de los 959 euros, el iPhone 15 Plus 1.109 euros, mientras que el iPhone 15 Pro parte de los 1.219 euros, y el Pro Max nada más y nada menos que 1.469 euros.