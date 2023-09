Cómo ver la presentación el iPhone 15 en directo: horario de la keynote y más

Hoy es un gran día para los seguidores de Apple. Sí, la presentación del iPhone 15 Series ha llegado, y este año estarán cargados de novedades. Y lo mejor de todo es que, si te apetece puedes ver la keynote de Apple en la que presentarán a sus nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Además, sabemos que no llegarán solos, ya que todo apunta a que la firma de la manzana mordida también presentará nuevos relojes inteligentes para ofrecernos un Apple Watch Series 9 con más potencia que nunca, además de una versión de los AirPods Pro con puerto USB Tipo C.

Cómo ver la presentación de los iPhone 15 en directo

Igual que en años anteriores, la firma de la manzana mordida presentará sus nuevos teléfonos móviles en el Apple Park, el campus de Apple en Cupertino, California. Un evento cargado de sorpresas y donde los iPhone 15 serán los grandes protagonistas.

Como te hemos dicho, no será el único producto que presente la compañía fundada por Steve Jobs. Todo apunta a que, además de los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, Apple nos va a sorprender con dos Apple Watch (modelo normal y Ultra), además de los nuevos AirPods Pro con una funda USB Tipo C. Ten en cuenta que estos auriculares no traerán más sorpresas más allá de su nuevo conector.

Pero ojo, que Apple nos podría sorprender con nuevas tablets. Es un rumor desde hace tiempo, y si bien es cierto que octubre sería una fecha más idónea, todo puede pasar esta tarde.

Ahora que ya sabemos las principales novedades que nos pueden traer, y aprovechamos para invitarte a pasarte por nuestro resumen de todas las filtraciones de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max que ha habido hasta ahora, vamos a ver cómo ver la Keynote de Apple de hoy.

El 12 de septiembre era la fecha elegida por la firma con sede en Cupertino, y no ha habido cambio alguno. De esta manera, hoy a las 19:00 hora española podrás ver en directo la presentación de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Para ello, solo necesitas un ordenador o un teléfono a mano para ver el evento en directo a través del canal de YouTube. Te dejamos el enlace oficial para que no pierdas el tiempo buscándolo.