Descubierta la gran novedad que prepara Apple para el iPad Pro que llegará en 2024

Los usuarios de los portátiles MacBook han estado esperando que Apple adopte un diseño que ha estado disponible durante años en los ordenadores con Windows desde hace tiempo: poder utilizar un convertible 2 en 1. La posibilidad de tener una pantalla táctil y que se separe del teclado cuando no se necesita es toda una ventaja, y parece que la compañía de Cupertino tendía en el iPad Pro 2024 la respuesta.

La clave estaría en el lanzamiento de un nuevo Magic Keyboard que hará que este tablet se parezca más a una MacBook. Este nuevo accesorio fue detallado por Mark Gurman de Bloomberg en su último boletín Power On, donde también reveló los planes de Apple para el iPad Pro del que hablamos.

El iPad Pro de 2024 será una revolución

La misma fuente de la información ya había informado previamente que la próxima generación del iPad Pro contaría con un panel OLED en esta gama de tablets que tiene Apple. Sumando esto al nuevo chip M3 que se espera que sea presentado en otoño, el iPad Pro 2024 se anticipa como una gran actualización con respecto a su predecesor.

Sin embargo, lo más interesante podría ser el próximo Magic Keyboard, que podría convertir al iPad Pro en todo un ordenador portátil. Según Gurman, el nuevo accesorio tendrá, entre otras cosas, un touchpad más grande para hacerlo más similar a una Mac. Pero hay algo más que llama la atención y es muy positivo: "por primera vez en un Magic Keyboard, la parte superior, el área alrededor del teclado en sí, será de aluminio, al igual que en los teclados de los MacBook más recientes".

Los dos grandes objetivos para este nuevo accesorio

En primer lugar, el uso del aluminio hará que el teclado se parezca más a un ordenador, lo que lo convertirá en un producto de alta gama y con un uso más efectivo. En segundo lugar, el aluminio debería aumentar la durabilidad del teclado, evitando la tendencia a doblarse y rasgarse en los bordes que tiene el modelo actual.

El periodista añade que la carcasa exterior del Magic Keyboard mantendrá el mismo material del espacio de cubierta que el modelo actual cuando esté cerrado, por lo que resultará igual de cómodo. También contará con un puerto USB tipo C, al igual que el modelo actual, por lo que en este apartado no habrá cambio alguno. Finalmente, el nuevo accesorio de aluminio no debería ser mucho más pesado que el modelo actual, pero es posible que el producto sea más caro debido a los cambios.

Parece evidente que Apple quiere convertir al iPad Pro en un dispositivo que cada vez se parece más a un ordenador 2 en 1, tanto en términos de rendimiento como de experiencia de uso. Al final, es posible que esta gama de tablets sea el gran problema en el mercado para los MacBook, lo que sería completamente paradójico, ¿verdad?