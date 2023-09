El Xiaomi Electric Scooter 4 Go ya a la venta en España, este es su precio y lo que ofrece

En un mundo cada vez más enfocado a la movilidad eficiente, Xiaomi no se queda atrás. Y un ejemplo de lo que ofrece para mejorarla es su gama de patinetes eléctricos. Pues bien, hoy se ha conocido que el Xiaomi Electric Scooter 4 Go ya se puede comprar en España y te contamos cuánto hay que pagar para conseguirlo (y, lo cierto, es que no es mucho).

Lo que ofrece el Xiaomi Electric Scooter 4 Go

El modelo del que hablamos mantiene el diseño sencillo y funcional que ha convertido a los productos de Xiaomi en una referencia. Su construcción lo hace perfecto para el uso cotidiano, ya que es sencillo de utilizar y cómodo de transportar. El Xiaomi Electric Scooter 4 Go tiene un peso de 13,7 kg y puede soportar un peso máximo de usuario de 90 kilos, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de personas.

Está equipado con un motor de 450W capaz de navegar con facilidad por diversos tipos de terreno -incluso subiendo pendientes de hasta un 10%-. Aparte, es importante mencionar que su velocidad máxima es de 20 km/h, lo que es adecuado. Este modelo llega con diferentes opciones a la hora de configurar su funcionamiento, son las siguientes:

Modo Estándar: ofrece velocidades de 5 a 15 km/h.

ofrece velocidades de 5 a 15 km/h. Modo Deportivo: aumenta la velocidad a un máximo de 20 km/h.

aumenta la velocidad a un máximo de 20 km/h. Modo Peatón: ideal para entornos congestionados, con velocidades de 5 a 6 km/h.

Xiaomi

La batería del Xiaomi Electric Scooter 4 Go ofrece una autonomía de hasta 18 km con una sola carga, lo que lo convierte en el compañero perfecto para tus desplazamientos urbanos diarios. Además, cuenta con la capacidad de recuperar energía a través de la frenada regenerativa, optimizando la eficiencia energética.

Otras opciones de este patinete

Está equipado con neumáticos de 8,1 pulgadas diseñados para proporcionar una marcha suave y cómoda con vibraciones mínimas. La estructura del patinete de Xiaomi, fabricada en acero, garantiza la estabilidad y la durabilidad. Con frenos eléctricos en la rueda delantera y de tambor en la trasera, la seguridad está en el primer plano de su diseño.

Xiaomi

Además, el Xiaomi Electric Scooter 4 Go es resistente al agua, con certificación IPX4, lo que lo hace capaz de soportar salpicaduras y charcos (la batería cuenta con una certificación IPX6 para una mayor protección). Aparte, el patinete está equipado con una pantalla LED que muestra información importante -como la velocidad actual y el modo de conducción-. También se puede conectar a tu teléfono móvil para obtener detalles más completos sobre tus desplazamientos y la batería restante.

Precio de venta en España

El Xiaomi Electric Scooter 4 Go ya se puede comprar en España a un precio de compra inicial de 249,99€ y está disponible para su adquisición a través de varios canales de compra, incluyendo la página web oficial de la compañía. Además, a partir del 14 de septiembre, también estará a disposición en otros minoristas.