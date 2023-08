Vivo Pad Air, así es la tablet económica para competir con el iPad Air

Vivo Pad Air announced!



📱 11.5' IPS LCD 1840 x 2800 resolution "144Hz"

🔳 Snapdragon 870

📸 8MP primary

📷 5MP Selfie

🗃️ 8/12GB RAM + up to 512GB storage

🔋 8,500 mAh, 44W charging

🦠 Android 13 w/ OriginOS 3

💸 Prices ->

» 8/128GB for ($247)

» 12/512GB for ($357)#VivoPadAir pic.twitter.com/ANuQSGPWdu