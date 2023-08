Samsung se sube al carro de la IA Generativa, en breve lanzará su rival de ChatGPT

Samsung planea presentar su herramienta de Inteligencia Artificial Generativa similar a ChatGPT. De acuerdo con diferentes medios coreanos, la compañía mostrará la nueva herramienta durante su evento Real Summit 2023, que se celebrará en Seúl (Corea del Sur) el próximo 12 de septiembre.

Desde al menos mayo de este año, se sabe que la compañía coreana está desarrollando una herramienta de este tipo para competir, por ejemplo, con ChatGPT o Bard de Google. Los medios locales indicaron que la compañía se asoció con la firma tecnológica nacional Naver en el proyecto -que aún no tiene un nombre-. Su co-CEO, Kyung Kye-hyun, confirmó los planes al mes siguiente, pero sin revelar cuándo se lanzaría la herramienta.

Samsung no desea quedarse atrás en este segmento del mercado

Y, por lo que parece, la firma tiene todo prácticamente listo para mostrar la herramienta al mundo. Eso sí, durante en el evento que hemos mencionado no está claro si lo que se verá será el producto final o si, por el contrario, Samsung presentará una versión temprana de la herramienta que estará en continuo desarrollo.

Lo cierto es que el movimiento de los coreanos tiene todo el sentido, ya que la Inteligencia Artificial Generativa está en casi todas las herramientas en línea que utilizamos hoy en día de una u otra forma. Por lo tanto, la llegada de ChatGPT inició una tendencia, en las que todos desean tener su parte del pastel.

Qué esperar de esta herramienta

Por lo que se ha conocido, lo que anuncie en breve la compañía será un poco diferente a lo que se ha visto en el mercado. El servicio estará diseñado para ayudar a la compañía a mejorar y acelerar los procesos comerciales. Planea utilizar la herramienta en varias áreas empresariales, incluido el análisis de datos y la obtención de información para la producción de chips; gestión de coste; transcripción de archivos de audio o notas de voz; traducción de documentos; e incluso, en todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente.

En otras palabras, la alternativa de Samsung a ChatGPT será propia para la compañía, al menos en un principio… por lo que no parece que se esté disponible para el público en general. La idea es dar un uso interno para mejorar la eficiencia de la compañía (algo que es lógico, ya que no hay que olvidar que información crítica sobre chips se pudo conocer mediante el uso de ChatGPT). Pero, con el tiempo, no es descartable que se desarrollen opciones para el usuario final de los productos de la propia firma.