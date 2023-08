Instagram quiere que sea más sencillo etiquetar grupos, ¿cómo lo va a conseguir?

Instagram, la plataforma de redes sociales propiedad de Meta, está trabajando en una nueva forma con la que poder etiquetar a varios usuarios al publicar una Historia en la aplicación. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, anunció el cambio de forma personal.

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de los usuarios al etiquetar a varias personas a la vez en una Historia, Instagram está probando una nueva función que permitirá realizar esto con una sola mención. Mosseri explicó que se podrá crear una mención grupal que podrá ser reutilizada por cualquier miembro del grupo para etiquetar automáticamente a todos en nuevas Historias. Esto significa que, si estás en un viaje de verano con amigos, podrás incluir a todos de manera más sencilla.

Un avance que desde hace tiempo se esperaba en Instagram

El directivo de la red social explicó que esta función puede ser particularmente útil en ocasiones como reuniones familiares o viajes de trabajo, donde "puedes incluir a todos de manera más sencilla sin tener que etiquetar a cada persona individualmente". Hasta ahora, para etiquetar a tus amigos y familiares en una Historia, debes escribir @ seguido de su nombre de usuario.

Pexels

Sin embargo, llevar a cabo esta acción para etiquetar a varios amigos en una Historia puede llevar tiempo, ya que necesitas escribir el nombre de usuario de cada persona. Pero claro, hablamos de la primera vez, porque en el resto de las publicaciones el grupo ya estará creado. Es importante tener en cuenta que no podrás volver a compartir una Historia si alguien te menciona, pero el creador ha deshabilitado la función de re-compartir. Además, hasta el momento, no existe una manera de eliminar tu mención de una Historia, aunque puedes reportarla.

Si alguien te etiqueta en su Historia, recibirás una notificación y un mensaje directo con una vista previa de la Historia. Pero esto es importante conocerlo: si un usuario desconocido te etiqueta, el mensaje directo se guardará en las solicitudes de mensajes. Si alguien te etiqueta en una Historia, también puedes volver a compartirla en tu propia cuenta.

Pexels

No hay fecha de despliegue para todos

El anuncio de Mosseri no indicó cuándo llegarán las funciones de etiquetado grupal de Instagram para todos los usuarios, por lo que no queda otra que esperar (pero lo lógico es que no tarde mucho tiempo en lanzar la mejora Instagram). Esta novedad se conoce casi a la vez que se informó que Instagram está trabajando en un feed de Verificación de Meta para su aplicación y que puede ser una opción muy valorada por aquellos que tienen una cuenta de pago en la conocida red social.