OnePlus mejorará el uso de las pantallas táctiles con lluvia, y un vídeo lo demuestra

Si alguna vez has utilizado tu teléfono móvil bajo la lluvia, seguramente has experimentado la frustración de una pantalla táctil que no responde correctamente. Los problemas causados por el agua son situaciones exasperantes. Pero ahora, OnePlus, ha encontrado una forma de resolver este inconveniente.

La compañía ha confirmado a través de Weibo, una popular plataforma de redes sociales en China, que el próximo OnePlus Ace 2 Pro estará equipado con una novedosa característica denominada "Rain Water Touch" (o "Toque en Agua de Lluvia"). Esta tecnología tiene como objetivo mejorar la experiencia de uso de los smartphones en días de lluvia, permitiendo a los usuarios interactuar sin problemas con la pantalla táctil.

Un gran avance que puede ser revolucionario

"Rain Water Touch" promete ser un avance que cambiará la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos inteligentes. Ya no tendrás que luchar contra una pantalla táctil caprichosa mientras te encuentras bajo la lluvia. Gracias a OnePlus, mantendrás una usabilidad igual de buena que en las condiciones habituales en seco.

Para demostrar la eficacia de esta característica sorprendente, la firma ha lanzado un vídeo oficial. En él, se compara el rendimiento del OnePlus Ace 2 Pro con un modelo de la serie iPhone 14 Pro en condiciones de lluvia. El contraste en el rendimiento es evidente. Mientras que el terminal de Apple tiene dificultades, la pantalla táctil del dispositivo de la compañía asiática tiene una respuesta táctil prácticamente perfecta.

Más posibilidades de esta nueva tecnología de OnePlus

Más allá de su utilidad en escenarios de lluvia, la función "Rain Water Touch" podría mejorar la precisión táctil en diversas situaciones. Un ejemplo de lo que decimos es cuando se tiene las manos mojadas o si el lugar en el que se está tiene una humedad muy alta (algo que afecta también a la respuesta táctil habitualmente). Esta tecnología podría cambiar por completo la experiencia de usuario.

OnePlus

Llegada de este nuevo teléfono

El lanzamiento del OnePlus Ace 2 Pro está programado para la próxima semana en China, Aunque es probable que el nombre del dispositivo cambie para los mercados internacionales, la innovadora función "Rain Water Touch" seguramente será una de las características que se destacarán en la presentación.

Algunas de las opciones que parecen claras que ofrecerá este nuevo dispositivo de OnePlus es una pantalla con panel OLED Q9+ y frecuencia de 120Hz; carga rápida de 150W; y, además, se cree que habrá una versión que llegará a nada menos que una memoria RAM de 24GB, lo que supondrá toda una novedad en el mercado Android.