Cuidado con la estafa de Netflix, nadie te regala una suscripción gratis

Los ciberdelincuentes utilizan todo tipo de métodos con el objetivo de intentar estafarnos. La ingeniería social que hay detrás de sus delitos no tiene límites. ¿El último ejemplo? El nuevo intento de timo utilizando la imagen de Netflix.

Han sido los compañeros de ADSLZone los que se han hecho eco de esta nueva estafa de Netflix, en la que los amigos de lo ajeno se hacen pasar por la plataforma de contenidos bajo demanda para ofrecernos 90 días de suscripción gratis.

El problema es que, si muerdes el anzuelo y pulsas en el enlace, vas a estar en problemas. Veamos exactamente en qué consiste esta estafa de Netflix.

La nueva estafa de Netflix: simulan ser la plataforma para robar tus datos bancarios

Como explican desde ADSLZone, ha sido el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el que ha descubierto este nuevo intento de phishing y que tiene como objetivo conseguir los datos de tu tarjeta de crédito y tus datos personales.

En el mensaje falso que están enviando los ciberdelincuentes, vemos que se suplanta la imagen de Netflix, indicando al usuario que su suscripción a la plataforma ha finalizado y que si quieres renovar ahora tienes 90 días gratis. Nada más lejos de la realidad...

Por suerte, hay varios datos que nos hacen saber que es una estafa, ya que el correo electrónico que envían tiene algunas faltas de ortografía, además de que el remitente no es Netflix en absoluto.

El problema es que si picas en su trampa y pulsas en el enlace que te envían, accederás a una web falsa que simula ser la de Netflix para 'renovar tu suscripción'. Para ello, deberás introducir todos tus datos personales, y los de tu tarjeta de crédito. Con ello, los ciberdelincuentes podrán hacer todo tipo de compras a tu costa.

Así que, si has recibido este correo electrónico, ignóralo por completo. Si tienes la mala suerte de haber picado en la trampa, deberás ponerte en contacto lo antes posible con tu entidad bancaria para que cancelen la tarjeta introducida, e ir a hacer la correspondiente denuncia.

Qué hacer si has caído en la estafa

Si has recibido el correo mencionado, pero no has facilitado información, márcalo como spam y bórralo de tu bandeja de entrada. Por el contrario, si has introducido los datos de tu tarjeta de crédito o tus datos personales en el formulario del enlace, ponte en contacto con tu entidad bancaria y ponle al tanto de la situación para tomar las medidas necesarias, como la cancelación de la tarjeta introducida.

Por último, si tienes dudas sobre la veracidad de un mensaje, siempre te has de poner en contacto con la entidad involucrada, como en este caso Netflix. De esta manera, te ahorrarás dolores de cabeza innecesarios.