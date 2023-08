Nuevo Amazfit Bip 5, un reloj de pantalla grande por menos de 90 euros

Amazfit continúa ampliando su línea de productos. La compañía, que con frecuencia nos presenta pulseras y relojes inteligentes, ha pensado en los usuarios que no desean gastar una fortuna en tecnología, pero que buscan tener un wearable completo. Hablamos del smartwatch Bip 5.

Este es un modelo que cuenta con una pantalla LCD de 1,91 pulgadas, lo que hace que se parezca al Huawei Watch GT 2e. La resolución del panel es de 320 x 380 píxeles y, esto, le hace tener una densidad de píxeles de unos 260ppp, lo que le permite ofrecer una definición bastante buena. Evidentemente, este es un modelo que muestra colores y que tiene un acabado con cristal templado 2.5D que protege la pantalla y reduce las huellas dactilares.

El Amazfit Bip 5 es un accesorio bastante completo

Actualmente, un smartwatch hace mucho más que simplemente mostrar la hora, y el Amazfit Bip 5 no es una excepción. Para ello, incluye un sensor especial conocido como el BioTracker. Este se utiliza para verificar tu ritmo cardíaco, la cantidad de oxígeno en tu sangre y tus niveles de estrés. El método de trabajo que utiliza es el llamado fotopletismografía (PPG), que da uso a luz para medir cuánta luz es absorbida por los vasos sanguíneos de tu muñeca -y que ofrece un buen funcionamiento en líneas generales-.

Amazfit

El Amazfit Bip 5 también cuenta con un sistema de posicionamiento de 4 satélites. Este sistema se utiliza para determinar la ubicación del reloj inteligente accediendo a las siguientes constelaciones: GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Esto permite que el smartwatch determine su ubicación con mayor precisión, incluso en áreas donde la recepción GPS no es fuerte.

Más opciones del nuevo smartwatch

El smartwatch se conecta al teléfono mediante la tecnología Bluetooth 5.2. Y la aplicación de gestión es la llamada Zepp -que es compatible con Android 7.0 e iOS 14 o versiones superiores-. Gracias a su batería de 300mAh, el reloj inteligente promete a los usuarios hasta cinco días de uso intensivo. Si no utilizas mucho las características que mencionamos, este tiempo puede duplicarse.

Otro buen detalle de este wearable es que cuenta con micrófono y altavoz integrados. Esto significa que los usuarios, si lo desean, no solo pueden escuchar música, sino también hacer y recibir llamadas. Esta función puede ser de gran ayuda para aquellos que no a menudo tienen tiempo para mirar su teléfono. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el smartwatch no admite una tarjeta nano SIM o eSIM propia.

Amazfit

Precio del reloj inteligente

Actualmente disponible para su pedido, el Amazfit Bip 5 ofrece varios colores donde no faltan opciones como Cream White, Pastel Pink y Soft Black. Los precios están establecidos uniformemente en diferentes regiones, siendo de 89,90 euros para aquellos en Europa. Una cifra de lo más baja y acertada.