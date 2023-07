El fin de semana ya está aquí y, como siempre te traemos todos los estrenos que llegan a Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y más en el fin de semana del 28 de julio para que no te falten opciones.

Y ya te adelantamos que los estrenos de Netflix para el fin de semana te van a encantar, aunque si eres suscriptor de SkyShowtime+ y Disney+, mucho nos tememos que no hay novedades esta semana. Sin más, te dejamos con todas las películas, series y documentales que llegan a las principales plataformas de streaming.

Estrenos Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max para el fin de semana

Sin duda, el estreno estrella se lo lleva Netflix, que nos trae la segunda parte de la tercera temporada de The Witcher, que además será la última temporada con Henry Cavill protagonizando el papel del querido mago. Veremos cómo se porta Liam Hemsworth haciendo de Gearlt de Rivia…

Por otro lado, los más pequeños de la casa no se pueden perder Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug para que puedan pasar un rato divertido en familia o con sus amigos. Pasando a HBO Max, los amantes del universo DC estarán encantados con la vuelta de la serie de animación Harley Quinn, que ya va por su cuarta temporoada.

Y si eres suscriptor de Amazon Prime Video, traemos buenas noticias. Principalmente porque Good Omens vuelve a la carga con su segunda temporada y donde podremos continuar con esta divertida serie. La historia sigue a un ángel y un demonio que se han acostumbrado tanto a la vida en la Tierra que terminan trabajando juntos para evitar el fin del mundo.

Estrenos que llegan a Netflix del 28 al 30 de julio

27 de julio

The Witcher | T3 Parte 2

Paradise

Felicidad para principiantes

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders

28 de julio

Un cuerpo perfecto

Captain Fall

D.P.: El cazadesertores | T2

El sastre | T2

Prodigiosa Ladybug: la película

29 de julio

A la caza de espíritus malignos | T2

Estrenos que llegan a HBO Max del 28 al 30 de julio

27 de Julio

LOS TIBURONES DEL CABO COD

HARLEY QUINN. Temporada 4

28 de Julio

TEENAGE EUTHANASIA. Temporada 2

29 de Julio

HOW TO WITH JOHN WILSON. Temporada 3

Estrenos que llegan a Movistar Plus+ del 28 al 30 de julio

28 de julio

El gato con botas: el último deseo

29 de julio

El viaje a Paris de la señora Harris

El impacto de Van Damme

30 de julio

Agente oculto

Estrenos Amazon Prime Video del 28 al 30 de julio

28 de julio

Asedio

Good Omens T2