Cómo funciona My Netflix, la nueva función para la app móvil

Netflix sigue mejorando su servicio para ser cada vez más competitivo. Y ahora, la plataforma de contenidos bajo demanda acaba de anunciar My Netflix, una función que te permitirá ver Netflix desde el móvil como nunca antes.

Decir que My Netflix llega como un espacio para la app de Android e iOS en la que podrás ver todo tipo de datos. Como indica la plataforma en el comunicado que ha publicado "Hoy, presentamos My Netflix, una ventanilla única hecha a tu medida con atajos fáciles para ayudarte a elegir lo que quieres ver. En este nuevo espacio dedicado en iOS y Android a nivel mundial, puede ver sus descargas (p. ej., episodios de Quarterback para ese largo vuelo), series de TV y películas a las que dio el visto bueno, programas y películas que guardó en Mi lista (p. ej., Heart of Stone, ¿alguien?), avances que ha visto, recordatorios que ha configurado, lo que esté viendo, lo que haya visto recientemente y más".

Y la idea no es mala en absoluto: crear una sección de Netflix a la que podrás acceder rápidamente para poder tener a mano todo lo que has descargado o tus favoritos para poder verlos rápidamente y sin tener que interactuar más con la app de Netflix.



Cómo funciona My Netflix, la nueva función para iOS y Android

La idea de My Netflix es ayudar a esos usuarios que abren la app de Netflix pero no saben qué ver. Y a trvés de esta función, podrás ir rápidamente a los capítulos de series o una película que tengas descargada en el móvil. Seguirás contando con una pestaña Inicio y otras secciones de la app para poder navegar, pero es una especie de atajo para acceder rápidamente.

Como verás en la imagen que encabeza estas líneas, es una pequeña sección situada en la parte inferior derecha de la interfaz de la app de Netflix. Solo tendrás que pulsar en el icono para acceder a My Netflix.

Además, la plataforma usará los algoritmos de software de Netflix para ir analizando tus gustos e intereses y hacerte recomendaciones para que las guardes en tu perfil. Y claro, luego aparecerán en My Netflix para que puedas acceder al catálogo completo de series y películas.

Respecto al lanzamiento de My Netflix, la plataforma de contenidos bajo demanda ha indicado que esta nueva función ya está disponible en iOS. En el caso de que seas usuarios de Android deberás tener un poco de paciencia ya que My Netflix estará disponible a principios de agosto.