Despachos BK ETL GLOBAL nombra socias a Ana Arrieta y Sara Arrieta

Ana Arrieta y Sara Arrieta se incorporan como socias de Despachos BK ETL GLOBAL en Logroño. Sus nombramientos, señalan desde la firma, forman parte del relevo generacional que se inició hace unos años en este despacho y que ya suma un total de cinco socios, Javier Pérez Itarte, Fernando Canals, Fausto Rodríguez, Ana Arrieta y Sara Arrieta.

Ana Arrieta es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E-3) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) de Madrid y cuenta con un Máster Executive en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Garrigues. Abogada y economista en ejercicio y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en el Ilustre Colegio de Economistas de La Rioja, respectivamente.

Por su parte, Sara Arrieta es abogada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y es Máster Full Time de Asesoría Fiscal en Centro de Estudios Garrigues. Está muy especializada en asesoramiento fiscal y contable a empresas, inspecciones tributarias y recursos ante las distintas Administraciones tributarias.

Ambas profesionales, destacan desde el despacho, han demostrado un destacado desempeño en sus respectivas áreas de especialización y, en consecuencia, su nombramiento como socias refleja el compromiso que tiene la firma de seguir creciendo y consolidándose en la región.

Para Raúl Barambones, director general de Despachos BK ETL GLOBAL “contar con Ana y Sara Arrieta como socias supone el afianzamiento y la proyección de la firma en Logroño. Ambas son magnificas profesionales, pero sobre todo dos profesionales confiables. Además, con este nombramiento, Despachos BK ETL GLOBAL pretende continuar su expansión e integración de nuevos proyectos en diferentes zonas siendo el centro de cualquier operación las personas. Ana y Sara son parte de nuestro presente y futuro y están llamadas a tener grandes responsabilidades, no solo en Logroño, sino en la firma”.

Sara Arrieta destaca que “este nombramiento no hubiera sido posible si no hubiese tenido como maestro y tutor a mi padre Pablo Arrieta, a quien le agradezco una vez más su gran labor docente y lo que ha supuesto para mí su figura en mi desarrollo profesional. Estoy muy feliz con mi incorporación como socia a la firma Despachos BK ETL GLOBAL porque creo que el esfuerzo y el trabajo constante siempre tiene su recompensa. De la firma destacaría sobre todo que es un proyecto que apuesta por las personas y que está en plena fase de expansión y crecimiento, lo que nos permite ofrecer nuestros servicios no solo a nivel local, sino dar un servicio integral de asesoramiento a las empresas y particulares a nivel nacional e internacional”.

En palabras de Ana Arrieta, “mi incorporación como socia a Despachos BK ETL GLOBAL supone un gran avance y reto en mi carrera profesional. Soy parte de un proyecto que se centra en las personas que lo componen y que, además de ser excelentes profesionales, son grandísimas personas. Estoy muy orgullosa de subirme a este barco y poder compartir momentos, inquietudes y experiencias con todos los compañeros de la profesión. La confianza depositada en mí del resto de socios del despacho de Logroño me impulsa cada día a mejorar como persona y desarrollarme en todos los aspectos de la esfera profesional”.