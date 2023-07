Twitter tiene un gran problema: Threads llega a 100 millones de usuarios en cinco días

Threads, la aplicación de mensajería basada en texto de Instagram, ha alcanzado una cifra de usuarios de lo más importante: ya tiene 100 millones de registros en tan solo cinco días. Este competidor de Twitter, que lleva poco tiempo en el mercado, ha conseguido unos datos que algunos no pensaban que conseguiría de forma tan rápida.

Mark Zuckerberg mencionó en el primer día que la aplicación se hizo con dos millones de registros en un par de horas; cinco millones de registros en cuatro; y diez millones de usuarios registrados en siete. A la mañana siguiente, el CEO de Meta señaló que más de 30 millones de personas se habían registrado para probar la nueva aplicación. No estaba mal, pero parecía que la velocidad en las altas no era excesivamente buena… algo que se ha demostrado que no era así.

Threads va por el buen camino

Hasta ahora, el bot ChatGPT de OpenAI tenía la distinción de ser uno de los productos de consumo de crecimiento más rápido (alcanzando los 10 millones de usuarios diarios en 40 días y los 100 millones de usuarios mensuales en casi dos meses). Dado que este es el primer mes para Threads, ya ha superado el hito de los 100 millones de usuarios activos mensuales, lo que es una clara muestra de la existencia de un mercado que se suponía ya cubierto (hasta la llegada de Elon Musk a los mandos de Twitter).

Wikipedia

Eso sí, mantener a los usuarios en la plataforma es el verdadero desafío que tiene esta nueva plataforma. El motivo es que, si bien muchas personas están probando la nueva red social centrada en texto de Meta, todavía le faltan algunas características. En particular, la aplicación no cuenta con soporte para ActivityPub -como se prometió en un primer momento-, el protocolo utilizado para publicaciones en redes descentralizadas. Aunque la compañía liderada por Mark Zuckerberg, dijo que está trabajando en ello para que fuera así lo antes posible.

Además de eso, la aplicación cuenta con una interfaz web de solo lectura; no tiene soporte para búsqueda de publicaciones; mensajes directos; hashtags y no tiene un feed de "Seguidos". Debido a las normas de Instagram, la aplicación no permite que la plataforma sea completamente abierta.

Meta

Un gran comienzo

Sea como fuere, alcanzar los 100 millones de usuarios en tan poco tiempo es todo un logro. Así que parece que Threads ha llegado para quedarse. A medida que la aplicación siga evolucionando y añadiendo nuevas funciones, será interesante ver cómo se mantiene y si logra atraer y retener a una base de usuarios sólida en el competitivo mundo de las redes sociales. Y, esto, es un torpedo que va directo a la línea de flotación de Twitter.