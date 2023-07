Nacen las primeras iniciativas para que la salud mental deje de ser tabú en la abogacía

Gema González. Esta abogada colegiada del ICAM desde hace 35 años, acudió a su Colegio en busca de ayuda y orientación tras ser despedida de la multinacional en la que trabajaba y con una salud preocupante. “En 2016 acababa de cambiar de trabajo y me detectaron un cáncer de pecho, al cabo de un tiempo me echaron y me vi sin trabajo con 55 años y con una gran preocupación por mi salud”, cuenta. “Tras operarme empecé a buscar trabajo, pero me sentía muy perdida, no sabía por dónde tirar, así que acudí al ICAM en busca de cursos y allí encontré además el apoyo emocional que necesitaba”, recuerda. A raíz de esta experiencia Gema destaca la importancia de pedir ayuda y de no quedarse paralizada por la situación y seguir moviéndose, en su caso, para encontrar trabajo. Gema celebra el nuevo proyecto de bienestar integral del ICAM que, en su opinión, tiene los tres elementos fundamentales para ayudar a los abogados: la escucha activa, el apoyo emocional y la formación.

Inmaculada Clemente. Esta abogada del Colegio de la Abogacía de Cáceres sufrió una depresión a raíz de la muerte de su madre, que le afectó en su trabajo. Tras ello tuvo una baja por una lesión: codo de tenista, durante la cual la angustia por reincorporarse llegó hasta tal punto que terminó con una baja por estrés. “Sufrí mucho estrés porque quería recuperarme cuanto antes para tener el alta y poder volver a trabajar, ya que los plazos procesales no se detienen, y acabé con una baja por estrés”, relata. En su opinión el Consejo General de la Abogacía Española debería darle más importancia a la salud mental y tener un servicio de atención psicológica para todos los abogados, ya que considera que, a los colegios pequeños, como el suyo, les es más difícil contar con este tipo de iniciativas.