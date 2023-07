DLA Piper nombra una 'counsel' y cuatro 'legal directors' en España

DLA Piper España ha promocionado a varios profesionales de la firma a los cargos de counsel y legal director. En concreto, Remei Sánchez (Corporate) promociona a counsel, mientras que Carlos Daza (Litigación y Regulatorio), Carmen Fernández-Ladreda (Financiación, Proyectos y Reestructuración), Héctor Gómez (Corporate) y Patricia Páez (Laboral) promocionan a legal director. Los nombramientos entraron en vigor el sábado 1 de julio.

Jesús Zapata, socio director de DLA Piper en España, le ha transmitido a los recién nombrados su enhorabuena y agradecimiento en nombre de todo el despacho. Les ha deseado “una nueva etapa profesional en DLA Piper cargada de éxitos”. “Estas promociones representan, una vez más, el firme compromiso de la firma por nuestro talento", ha dicho.

Remei Sánchez se incorporó a DLA Piper en 2012. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, es responsable del área de seguros de DLA Piper y cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento regulatorio, corporativo y contencioso para la industria aseguradora y reaseguradora. Durante su carrera profesional ha prestado asesoramiento sobre materias relativas a la actividad aseguradora y su establecimiento, diseño de productos, distribución, cumplimiento normativo y reclamaciones.

Por su parte, Carlos Daza se incorporó a la firma en enero de 2020. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en el sector energético (hidrocarburos o renovables), medioambiente, contratación pública, sector de infraestructuras, telecomunicaciones y ciclo integral del agua. También ha sido destacado por el directorio Legal 500 en 2021 y 2022.

Carmen Fernández-Ladreda Obegero se incorporó a DLA Piper en 2011. Licenciada en Derecho y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, está especializada en operaciones de financiación inmobiliaria, financiación corporativa, financiación de adquisiciones, reestructuraciones y refinanciaciones de deuda y financiación de proyectos. Asimismo, imparte clases en el Master de Derecho Empresarial Internacional de la Universidad de Nebrija, en el Master en Abogacía Internacional y en el Master of International Law del ISDE. También es coordinadora del departamento de probono de la firma, coordinando, entre otros, el programa Know Your Rights con ACNUR.

Héctor Gómez se incorporó a DLA Piper en 2013. Continuó su carrera profesional en EY Abogados y volvió a DLA Piper en 2019, año en el que también realizó una estancia en la oficina de Londres. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Máster en Derecho de la Empresa por ICADE, ha completado su formación en el IEB y en Harvard Law School. Reconocido como Rising Star por número de operaciones en 2021 y 2022 por TTR, está especializado en derecho mercantil, fusiones y adquisiciones y asesora en numerosas operaciones de reestructuración y reorganización empresarial.

Por ultimo, Patricia Páez es abogada del área de laboral de la oficina en Madrid. Cuenta con amplia experiencia asesorando en materia de despidos, reestructuraciones, contrataciones, negociaciones, asesoramiento en aspectos laborales de M&A y desplazamiento de trabajadores. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Administración y Dirección de Empresas por la European Business School, cuenta también con másteres executives en derecho laboral por el Centro de Estudios Garrigues y el Centro de Estudios Financieros.