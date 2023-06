El Samsung Galaxy Z Fold 5 sorprenderá por su precio, y son buenas noticias

En el mundo de la tecnología, Samsung siempre se ha mantenido a la vanguardia. Uno de sus grandes avances en el segmento de la telefonía en los últimos tiempos es su línea de smartphones plegables. Entre estos dispositivos revolucionarios, la serie Galaxy Z Fold se ha convertido en uno de estos dispositivos más populares y solicitados del mercado. El mes que viene se espera la nueva generación y, es posible, que exista una buena noticia para los usuarios.

El precio de estos equipos está fuera del alcance de muchos usuarios, y así has sido en las cuatro primeras entregas de esta gama de producto. Pero, según los últimos informes, la compañía coreana tiene como objetivo corregir esto con su próximo lanzamiento, el Samsung Galaxy Z Fold 5, ofreciéndolo a un precio más accesible que su predecesor, el Galaxy Z Fold 4.

Cuál sería el precio del nuevo Samsung Galaxy Z Fold

Una reciente filtración ha revelado detalles sobre el precio esperado del Galaxy Z Fold 5, sugiriendo que costaría el modelo más económico 1.699 dólares, lo cual representa una rebaja de cien en comparación con el lanzamiento de la generación anterior. Si bien esta información debe tomarse con precaución hasta que todo se conforme, la posible bajada de precio es, sin duda, un dato positivo para aquellos ansiosos por tener un teléfono con pantalla plegable.

Samsung

Lo que se espera en este nuevo teléfono plegable

Si los rumores resultan ser ciertos, el Samsung Galaxy Z Fold unas características y especificaciones llamativas. Se espera que el dispositivo cuente con una gran pantalla principal AMOLED QHD+ de 7,6 pulgadas, garantizando una experiencia visual más que adecuada. Además, estará equipado con una pantalla en la carcasa AMOLED Full HD+ de 6,5 pulgadas, lo que mejorará aún más su versatilidad. Ambas pantallas se espera que admitan una frecuencia de actualización de 120Hz.

En cuanto a su rendimiento, el terminal estará impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, lo que proporcionará un rendimiento y una eficiencia excepcionales. Esto se combinará perfectamente con la memoria, que será de 12GB de RAM LPDDR5x y hasta 1TB de almacenamiento UFS 4.0.

Samsung

Las cámaras del nuevo modelo

En el apartado de la fotografía, el Samsung Galaxy Z Fold 5 contará con una cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50MP, otro para el gran angular de 12MP y, además, un tercero con funciones de telefoto de 10MP. En la parte frontal, los usuarios encontrarán una cámara frontal de 12 megapíxeles, perfecta para capturar selfies impecables. Además, se rumorea que Samsung podría introducir una revolucionaria cámara de 4MP debajo de la pantalla, maximizando aún más el espacio de la pantalla del dispositivo.

Como no puede ser de otra forma, este modelo de Samsung llegará con sistema operativo Android 13, al que no le faltará su personalización One UI. Un detalle final: contará con una batería de 4.400mAh que admitirá carga rápida de 45W y, también, inalámbrica -en este caso de 15W-.