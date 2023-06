Qué es y cómo activar el modo sigiloso en tu Mac para evitar que te puedan hackear fácilmente

Si bien es cierto que el precio de este tipo de productos es excesivo, nadie puede negar que la familia Mac de Apple funciona como la seda. El fabricante de la manzana mordida cuenta con una familia de productos que destilan calidad por cada uno de sus poros.

Un ordenador que garantiza un rendimiento exquisito y que se ha convertido en una gran opción para estudiantes y profesionales. En parte gracias a las herramientas de productividad y variedad de aplicaciones disponibles en macOS.

Aunque, igual hay una función que no conoces y que te puede evitar más de un dolor de cabeza. Hablamos del modo sigiloso para Mac y que pondrá las cosas muy difíciles a los amantes de lo ajeno que te quieran hackear el equipo.

Qué es el modo sigiloso de un Mac

El modo sigiloso en Mac es una función que incluye macOS y que permite que tu Mac sea “invisible digitalmente”. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que nadie sabrá fácilmente que tienes un Mac al conectarse a la misma red que tú.

Cuanta más información tenga el atacante, más fácil será hackear tu equipo. Y el primer paso es conocer el sistema operativo que utilizas. Pero con este sistema de Apple y que incluye macOS, tu Mac ignorará las solicitudes de ping o las solicitudes de conexión de las redes cerradas del Protocolo de control de transmisión (TCP) o del Protocolo de datagramas de usuario (UDP). De esta manera, tu ordenador siempre será invisible ante el resto de personas.

Te imaginarás que es una función de lo más útil, especialmente si te estás conectando a una red pública, ya sea la biblioteca, tu lugar de vacaciones, una residencia… Así que, nada como proteger tu privacidad. Más, viendo lo fácil que es seguir los pasos.

Habilitar el modo sigiloso en una Mac

Si estás conectado a una red pública, es posible que quieras proteger tu equipo, así que solo has de seguir estos pasos para activar el modo sigilo en tu Mac:

Inicia la aplicación Configuración del sistema en tu Mac.

Ve a la sección Red.

Toca en Cortafuegos.

Haz clic en el botón Opciones.

Activa la palanca Habilitar modo oculto (sigiloso).

Toca el botón Aceptar.

Para deshabilitar el modo sigiloso, puedes seguir los mismos pasos anteriores y deshabilitar la alternancia del modo sigiloso. No has de hacer nada más. Como habrás visto, el proceso no reviste ningún tipo de dificultad, además de que es completamente reversible, por lo que no dudes en seguir este tutorial.