Esta es la forma más sencilla y segura para descargar todos tus datos de Reddit

Reddit poco a poco está siguiendo los pasos de Twitter y, por ejemplo, está cobrando a las aplicaciones de terceros por el acceso a sus API. El resultado: Apollo, una de las aplicaciones más populares para iPhone, cerrará después de determinar que los nuevos precios le costarían 2 millones de dólares al mes. RIF, otra aplicación popular, también se retira por la misma razón.

Es cierto que Reddit tiene todo el derecho de cobrar por su API y tiene mucho que ganar si más personas utilizan su (terrible) aplicación oficial. El CEO de Reddit, Steve Huffman, argumentó que los cambios están siendo exagerados por algunos. Pero, si todo esto te hace preguntarte qué podría suceder con las publicaciones y los comentarios que has hecho en Reddit a lo largo de los años, no estás solo.

Sin ir más lejos, David Brownman, un programador con sede en San Mateo, California, ha comentado en un hilo de Reddit lo siguiente: "he invertido mucho en Reddit a lo largo de los años y no me gustaba la idea de que fuera inaccesible para mí". Y añade lo siguiente: "es mi contenido y tendré que ser su custodio si Reddit no lo es. También suelo referirme mucho a mis antiguas publicaciones, por lo que tener una búsqueda de texto completo era importante para mí".

Así descargas todos tus datos de Reddit

Te explicamos cómo puedes hacerte con todos los datos que tienes en Reddit. Para ello, lo mejor es que des uso a la opción oficial que ofrece la compañía y que, por suerte, es gratuita -al menos por el momento-. Como vas a comprobar, todo es realmente sencillo y no pones en riesgo a la inflación en cuestión.

Unsplash

Reddit tiene un formulario donde puedes solicitar una copia de tus datos. El proceso puede tardar hasta 30 días para que tengas disponible los diferentes archivos a descargar (tus comentarios, tus publicaciones, tu historial de votos y tus chats, entre otras cosas), después de lo cual recibirás un mensaje privado en tu cuenta de Reddit con un enlace de descarga. Los datos se presentan en forma de archivos CSV que puedes abrir con Microsoft Excel o cualquier editor de texto.

Este método tiene algunas desventajas. En primer lugar, los archivos CSV pueden ser un poco incómodos de utilizar, especialmente si deseas realizar una búsqueda. En segundo lugar, el tiempo que tarda en hacer el trabajo Reddit puede ser un inconveniente para muchos. Aun así, tiene la gran virtud este proceso de ser muy sencillo de completar y, por lo tanto, para la mayoría esta es la mejor forma de conseguir la información.

Una opción adicional

Si prefieres tener un mayor control sobre tus datos y no quieres depender de Reddit, el propio Brownman ha desarrollado una herramienta que te permite descargar tus publicaciones directamente. Esta herramienta está disponible en su página web y te permite generar un archivo HTML que contiene todas tus publicaciones, comentarios y votos en un formato fácil de navegar y buscar.