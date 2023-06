Netflix busca ampliar sus opciones: quiere transmitir deportes en directo

Netflix, por sorpresa, parece que planea su primera transmisión en vivo donde el evento protagonista es el deporte. Al menos, así se desprende de un informe que ha publicado el Wall Street Journal. Este sería un cambio muy importante en la forma de trabajar de la plataforma de vídeo.

El gigante del streaming está en conversaciones para crear un torneo de golf de celebridades que contará con tanto golfistas profesionales como pilotos de Fórmula 1, según personas con conocimiento del asunto. Se dice que las conversaciones están en etapas iniciales, pero si la idea se materializa, el evento podría tener lugar en Las Vegas este otoño.

La idea que puede tener Netflix

Las fuentes que se manejan indican que el torneo probablemente involucraría a celebridades de programas de Netflix como "Drive to Survive", una serie documental centrada en las carreras de automovilismo de Fórmula 1, y "Full Swing", que ofrece cobertura detrás de escena del PGA Tour.

Si bien la oferta inicial de Netflix puede generar un interés limitado entre los seguidores del deporte, podría abrir camino a acuerdos adicionales que involucren eventos deportivos más destacados, lo que a su vez podría alentar a nuevos suscriptores a unirse al servicio de streaming. Sin embargo, un enfoque serio en los deportes en vivo implicaría realizar importantes desembolsos en derechos de transmisión -lo que requerirían que Netflix desviara dinero de otros contenidos que produce-.

Pexels

No hay que olvidar que en diciembre de 2022, el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, parecía que descartaba la idea de entrar en el mercado de las transmisiones de deportes en vivo. Decía lo siguiente: "No hemos visto una forma rentable de alquilar deportes importantes... No estamos en contra de los deportes, simplemente estamos a favor de las ganancias... [Netflix] puede crecer el doble sin deportes". Si bien esto parece ser un rechazo a los deportes en vivo, el informe del Journal del lunes sugiere lo contrario

El directo no es una experiencia nueva

Netflix ya ha realizado transmisiones en vivo, comenzando con un especial de comedia de Chris Rock en marzo. Sin embargo, su segundo intento de transmitir un evento en vivo terminó en desastre en abril, cuando problemas técnicos arruinaron un especial de "Love is Blind". Netflix, finalmente, terminó compartiendo una grabación del programa.

Este nuevo paso de la plataforma en streaming hacia el ámbito de los deportes en vivo es un claro indicio de la evolución y diversificación constante de la plataforma de streaming. A medida que la competencia en el mercado se intensifica, Netflix busca captar la atención de un público más amplio, expandiendo su alcance más allá de los programas y películas tradicionales. La incursión en el deporte en vivo podría ser una estrategia inteligente para atraer a nuevos suscriptores.