Sanz Fernández-Lomana a los abogados del Movimiento J2: "Estamos dispuestos a buscar soluciones siempre que no perjudiquen a la mayoría de mutualistas"

La Mutualidad de la Abogacía está dispuesta a buscar una solución para los mutualistas agrupados en la plataforma denominada Movimiento J2 (jodidos). Estos letrados denuncian pensiones irrisorias tras toda una vida haciendo frente a las cuotas de la mutualidad. Eso sí, siempre que el remedio para la minoría, que se cifra en unos 1.000 abogados, no perjudique a la mayoría de los asociados (unas 210.000 personas). Así lo ha expresado el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, este jueves en un desayuno informativo organizado en la sede de la entidad en Madrid. La Mutualidad, ha asegurado, ha tendido la mano al colectivo para mantener una reunión, pero no aún no han obtenido respuesta por su parte.

Enrique Sanz ha defendido el actual sistema de la Mutualidad, un régimen alternativo al de autónomos, y ha afirmado que desde la entidad están llevando a cabo distintas iniciativas para poder ofrecer respuesta y claridad frente a la situación actual. Entre esas iniciativas se encuentran una serie de sesiones informativas en cerca de 30 colegios de abogados, unas sesiones que la entidad seguirá llevando a cabo a lo largo de junio y a las que ya han acudido más de 3.000 mutualistas. Además, el 1 de junio la entidad organizó una sesión online que siguieron cerca de 2.500 mutualistas y en la que pudieron encontrar respuestas a más de 350 consultas que habían planteado previamente. Desde 2018, ha informado el presidente,

Desde el Movimiento J2 reclaman una pasarela que les permita llevarse sus ahorros al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Según ha explicado el presidente de la Mutualidad, con el actual sistema, cada mutualista es responsable de "crearse su propia hucha para la pensión" con la aportaciones que realice a su fondo individual mientras que en la Seguridad Social, la cuantía de la prestación la fija el Estado en cada momento, sin que pueda garantizarse que lo que se está abonando ahora vaya a mantenerse dentro de 15 años.

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía ha afirmado que son conscientes de las reivindicaciones del colectivo y ha contestado sobre alguna de ellas.

Desde la entidad, ha señalado Enrique Sanz, están de acuerdo con las peticiones de mejoras fiscales en la fase de la jubilación, que, "impulsan y reivindican desde hace años". Defienden que no es justo que la recuperación de los importes tribute como rentas de trabajo y no como ahorro cuando cumplen la función de ser una pensión de jubilación.

La Mutualidad también está del lado del colectivo reivindicativo en relación a la posible compatibilidad del cobro de la pensión con el ejercicio profesional. Los mutualistas que deseen seguir trabajando una vez llegada su jubilación, pueden hacerlo sin problema y manteniendo su actividad profesional a la vez que cobran la pensión que hayan acumulado con la entidad, ha indicado el presidente, se informa trimestralmente a cada mutualista de la pensión esperada a la jubilación.

El punto más conflictivo y por el que están luchando los agregados al Movimiento J2 es el del traslado al RETA de sus ahorros. Enrique Sanz Fernández-Lomana ha recordado que cualquier mutualista puede cambiarse al RETA en cualquier momento de su vida profesional. Sin embargo, que puedan hacerlo en las condiciones que reclama esta parte del colectivo alternativo "es una petición sobre la que la entidad no tiene capacidad de decisión al ser competencia del sistema público y de la ley que así lo regula". El presidente de la entidad ha asegurado que en el pasado obtuvieron una negativa tras una consulta a la Seguridad Social. Sin embargo, ha señalado que la Mutualidad está dispuesta a buscar soluciones siempre que la ley lo permita y que las peticiones de la minoría no perjudiquen al conjunto global de mutualistas.