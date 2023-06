WhatsApp va a mejorar el uso de los emojis, ¿qué hará para conseguirlo?

WhatsApp está trabajando en una serie de nuevas características que seguramente mejorarán la experiencia de muchos usuarios al utilizar la aplicación. Por lo que parece, pronto se agregarán los controles de Material You a la aplicación y, además, también está trabajando en la función de compartir pantalla en teléfonos Android. Pues bien, hay otra novedad que está muy cerca de ser una realidad.

Ahora, según la información más reciente, aquellos que tienen la versión de prueba de la app WhatsApp están comenzando a utilizar el teclado de emojis rediseñado. Hace unos días, se observó que el desarrollo propiedad de Meta le daba un aspecto renovado al selector de este tipo de contenidos y, ahora, está disponible para los probadores beta. Según WABetaInfo, la última versión beta de Android 2.23.12.13, disponible en la Google Play Store, trae el teclado de emojis completamente rediseñado.

El teclado de emojis ahora tiene pestañas en WhatsApp

La actualización ofrece una primera muestra del gran cambio en el teclado de emojis de la aplicación. Sin embargo, la implementación parece ser que se está realizando de forma gradual -ya que aún no se ha lanzado para todos los probadores beta-. El nuevo teclado de emojis de WhatsApp facilitará mucho algunas tareas… como por ejemplo cambiar entre emojis, GIF y stickers. Ya no es necesario tocar botón alguno pequeño para desplazarse por las secciones, algo que no hacía muy intuitivo el uso de este tipo de contenidos para comunicarse con la aplicación.

WABetaInfo

Como se ve en la imagen que hay antes de este párrafo, hay una barra grande en forma de píldora que tiene pestañas dedicadas para cambiar entre las tres secciones antes mencionadas. Además, puedes deslizar hacia arriba en el borde superior del teclado para hacer que el teclado de emojis sea tres veces más grande (ideal para poder visualizar más contenido). Algunos probadores beta también señalaron que el icono con forma de clip, que se utiliza para adjuntar archivos, que antes estaba junto al icono de la cámara, ahora es un icono adicional en la esquina izquierda del cuadro. Y, esto, es un acierto.

Un detalle final

La última actualización beta de WhatsApp también incluye una nueva página de configuración para administradores de comunidades y grupos. Con ella es posible controlar de una forma mucho más intuitiva quién puede agregar nuevos grupos a una comunidad. Para disfrutar de todas estas nuevas características, debes ser un probador beta y esperar tu turno para experimentarlas. Lo normal es que en poco tiempo esta novedad llegue a la app de mensajería de la que estamos hablando.