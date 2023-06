Viacrucis judicial para reclamar las 'deudas rápidas': hasta cuatro años de espera por los morosos a la fuga

Gestión. Según los últimos datos de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (Angeco), los importes de deuda gestionados alcanzaron en 2021 los 436.827 millones de euros, lo que supuso un incremento del 14% respecto del año anterior. De ellos, señala el informe, se han recuperado un total de 10.598 millones de euros, lo que supone un aumento de recaudación del 15,77%. La inmensa mayoría de los expedientes (99%) corresponden a la vía amistosa. No obstante, los números de Angeco constatan que el mayor crecimiento se produce en la vía judicial. La antigüedad media de los expedientes, revela el estudio, aumenta en sectores como entidades financieras o telecomunicaciones.

Juzgados. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan que en 2022 hubo un incremento del 18,8% de procedimientos monitorios presentados. En total, ingresaron en los juzgados de primera instancia casi un millón de peticiones (955.957). Canarias, Madrid e Islas Baleares son las comunidades autónomas con mayor ratio de monitorios por cada cien mil habitantes, con 3.014, 2.313 y 2.238 procedimientos respectivamente. En la cola, País Vasco (1.032), Navarra (1.289) y La Rioja (1.538). La memoria del órgano de gobierno de los jueces señala que de los 804.686 monitorios ingresados en 2021 quedaron pendientes 411.420 expedientes. En cuanto a la ejecución de las sentencias civiles, se iniciaron 522.426, pero al final del año se arrastraba el trámite de algo más de dos millones de resoluciones y se habían resuelto 620.927.

Empresas. Las compañías que lideran los casos de cobro por vía monitoria en el Tribunal Supremo son, según la serie histórica de la herramienta Jurimetría de La Ley, BBVA, Banco Santander y El Corte Inglés.

Crédito. Las conclusiones del documento de trabajo del Banco de España Credit, crisis and contract enforcement: evidence from the Spanish loan market, indican que una mejora de la eficacia de las ejecuciones judiciales incrementa la disponibilidad de crédito en España. El abogado y economista Juan Mora-Sanguinetti, uno de sus autores, señala que esta era una evidencia internacional que se refrenda con datos españoles en el estudio. La situación judicial, indica, “tiene impactos económicos factibles y que pueden ser preocupantes”.