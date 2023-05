ASUS presenta el mejor monitor gaming: panel QD-OLED curvado de 49 pulgadas y más

ASUS es uno de los grandes referentes en el panorama gaming. Y ahora acaban de anunciar su nuevo monitor de la familia ROG. Un equipo OLED con una tasa de refresco impresionante y 49 pulgadas de diagonal para alucinar con la mejor experiencia gaming.

Hablamos del monitor gaming ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD, un equipo con nombre impronunciable y unas prestaciones que lo ensalzan como una de las mejores opciones del mercado, y el gran rival del aclamado Samsung Odyssey G9 gracias a su panel curvado.

Un monitor gaming diseñado para ofrecer la mejor experiencia de uso y que presume de un aspecto y unas prestaciones a la altura de los usuarios más exigentes.

Así es el nuevo monitor gaming ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD

Para empezar, estamos ante un monitor que ofrece un panel curvado de 49 curvado y que ofrece una resolución de 5.120 x 1440 píxeles. Y ojo con la tecnología del panel porque ASUS ha apostado por un panel QD-OLED de Samsung para brindar la mejor experiencia.

El monitor gaming ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD cuenta con una relación de aspecto de 32:9, lo que lo hace ideal para shooters o juegos tipo MOBA debido a su particular pantalla alargada.

Además, presume de una frecuencia de refresco nativa de 144 Hz, un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms GtG (gris a gris), además de integración Adaptive Sync y AMD FreeSync Premium Pro. Con ello se garantiza la mejor experiencia de juego.

Adaptive Sync y AMD FreeSync Premium Pro son tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia de juego en pantallas de ordenador al sincronizar la frecuencia de actualización de la pantalla con la velocidad de cuadros generada por la tarjeta gráfica. Esto ayuda a reducir los problemas de desgarro de la imagen (tearing) y el stuttering (tartamudeo), proporcionando una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

AMD FreeSync Premium Pro es una variante de FreeSync que agrega características adicionales para ofrecer una experiencia de juego aún mejor. Para obtener la certificación FreeSync Premium Pro, una pantalla debe cumplir con ciertos requisitos adicionales, como tener un rango de frecuencia de actualización más amplio, soporte para alto rango dinámico (HDR), bajos tiempos de respuesta y capacidad para mostrar una amplia gama de colores. Estas características mejoradas permiten una reproducción de imágenes más detallada, colores más vibrantes y un rendimiento general de visualización de alta calidad.

Y ojo, que el ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD presume de hasta 1000 nits de brillo, un detalle a tener en cuenta y que marca la diferencia con monitores gaming OLED, ya que sus picos de brillo son notablemente superiores.

A nivel de conectividad, el ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD cumple con nota al ofrecer puertos DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 y USB tipo C para que no te falten opciones. De momento no tenemos precio ni fecha de lanzamiento, pero siendo un monitor gaming tan completo, seguramente rondará los 1.299 euros cuando llegue a España.