Estrenos de Netflix, HBO Max, Movistar+, Prime Video y SkyShowtime del 26 al 28 de mayo

Llegamos al viernes y, además de disfrutar de un más que merecido descanso, tenemos un aluvión de estrenos para el fin de semana. Así que no te pierdas todas las novedades en forma de películas y series que llegan a Netflix, HBO Max, Movistar+, Prime Video y SkyShowtime del 26 al 28 de mayo.

Ten en cuenta que este fin de semana Disney+ no nos trae estrenos, por lo que habrá que esperar a la semana que viene porque sus novedades para el mes de junio no te las debes perder. Más, viendo que la saga Avatar estará al completo entre otras sorpresas de lo más interesantes.

Principales estrenos del fin de semana: lo que llega a Netflix, HBO Max, Movistar+, Prime Video y SkyShowtime

Comenzaremos hablando de Netflix, que estrena la película bélica Sangre y oro. en ella conoceremos la historia de un joven alemán que vuelve de luchar en la Segunda Guerra Mundial se cruza con unos saqueadores de las SS.

Por otro lado, HBO Max recibe No me gusta conducir, una divertida comedia sobre un hombre que trata de sacarse el permiso de conducción a sus 40 años. Una misión mucho más complicada de lo que esperas.

Aunque si estás abonado a Movistar Plus+, no te puedes perder The Whale, la película con la que el gran Brendan Fraser se alzó con el Oscar al Mejor Actor por su papel de Charle, un profesor con obesidad mórbida que trata de recuperar el trato con su hija.

Cerramos con la segunda temporada de Por H o por B, la comedia que vuelve a SkyShowtime para prometernos unas cuantas hora de diversión con nuestras chicas de Parla preferidas haciendo de las suyas. ¿Habrán madurado?

Sin más, te dejamos con los principales estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Movistar+, Prime Video y SkyShowtime del 26 al 28 de mayo para que no te falten opciones.

Series de estreno en Netflix

Sin estrenos este fin de semana

Películas de estreno en Netflix

26 de mayo

Sangre y oro

Series que llegan a HBO MAx

26 de mayo

No me gusta conducir

Películas que llegan a Movistar Plus+

26 de mayo

La Ballena (The Whale)

27 de mayo

El atracador perfecto

28 de mayo

Criaturas de Dios

Todo lo que llega a Amazon Prime Video

26 de mayo

The Gryphon

Paranoia Agent

Fenómeno Twin Melody

Todo lo que llega a SkyShowtime

26 de mayo

Por H o por B T2

Como verás, vas a tener unos cuantos contenidos para pasar el fin de semana de lo más entretenido gracias a los principales estrenos que llegan a Netflix y resto de plataformas del 26 al 28 de mayo.