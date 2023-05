Netflix mejora su interfaz para que encontremos nuestras películas y series preferidas más fácilmente

Nadie puede negar que la app de Netflix es la mejor dentro del sector del streaming. Sencillamente, he usado HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y ninguna se acerca a la calidad de la gran N.

Así que, aunque Netflix esté sufriendo una sangría de usuarios, y su plan gratuito no esté funcionando como la compañía esperaba, el gigante del streaming sigue siendo el líder absoluto del sector a la hora de valorar la aplicación oficial.

Por no hablar de las constantes actualizaciones que lanza la gran N para que la app de Netflix funcione como la espuma. Y ahora, gracias a los compañeros de The Verge, ya conocemos el nuevo diseño que tendrá el apartado Mi Lista.

Mi Lista de Netflix mejora con su última actualización

Seguramente conozcas Mi Lista en Netflix, el apartado donde tienes todas tus películas, series y otros contenidos que te han interesado por cualquier motivo y quieres tener más a mano.

Hasta ahora, no había forma de separar el contenido que ya has empezado a ver, has visto o tienes pendiente. Pero, por fin esto va a cambiar primero en Android, para luego dar el salto a iOS y versión para televisores de Netflix. De esta manera, podremos filtrar nuestra lista de favoritos en Netflix con “No ha comenzado” o “Comenzado”, haciendo que sea mucho más fácil saber qué titulos tienes pendientes de los que ya estás viendo.

Además, también podrás filtrar por fecha de lanzamiento u orden alfabético, como ha confirmado el portavoz de Netflix, Layal Brown, a The Verge. Estas nuevas herramientas de filtrado harán que podamos sacarle más partido que nunca a Mi Lista de Netflix, haciendo que sea más útil y fácil encontrar todo tipo de contenidos.

Continuando con todas las novedades que van a llegar a la plataforma dentro de muy poco, desde el conocido portal han afirmado que Netflix también está agregando una fila "Próximamente" a la pantalla de inicio en la versión de TV de su aplicación, que podría ser una herramienta útil para saber cuándo hay nuevos programas y películas que te pueden gustar.

Netflix utilizará tu información de visionado para ofrecerte posibles contenidos que te pueden gustar, con la posibilidad de solicitar un recordatorio cuando dicha película, serie, documental o reality esté disponible.

Respecto al lanzamiento, ya está disponible para Android, y muy pronto podremos acceder a este nuevo sistema de filtros en Mi Lista de Netflix a la versión para Smart TV y otros equipos.