Elon Musk confirma que está trabajando en un Tesla más económico

Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que la compañía fundada por Elon Musk lanzase un coche Tesla económico. En 2021 ya tuvimos las primeras filtraciones, pero ha sido este año cuando el torrente de rumores no ha parado de crecer.

Ya en enero nos hicimos eco de los primeros rumores, y finalmente el propio Elon Musk reconoció este proyecto. Y por fin lo han anunciado de forma oficial. No, no tenemos un Tesla Model 2, pero sí que confirmamos su existencia y que el objetivo de la compañía es que llegue al mercado por 25.000 dólares.

De esta manera, ha sido el propio CEO de Tesla el que, en su última videoconferencia con inversores, ha anunciado que están trabajando en un SUV más asequible y que muchos ya lo están llamando Tesla Model 2.

El Tesla Model 2 costaría la mitad que el Tesla Model 3

En la reunión con inversores, Elon Musk ha dicho que están construyendo un nuevo producto, mientras mostrabaja diferentes lanzamientos de la marca. De esta manera, indicaba que “hemos terminado la ingeniería de los Cybertruck y Semi, así que podéis adivinar en qué estamos trabajando, que es un vehículo de próxima generación que costará alrededor de la mitad que los Model 3. Y sí, será más pequeño”. Más claro el agua, ¿verdad?

Además, cuadra completamente con rumores anteriores y que apuntaban a la posibilidad de que Elon Musk presentase un Tesla Model 2 y que tendría un precio que rondaría los 25.000 dólares, que es la mitad del coste del Model 3, que ahora está en 49.999 dólares.

Por si no fuera suficiente, Elon Musk ha afirmado que este nuevo coche económico de Tesla sería fabricado en México, a través de una nueva fábrica que promete mejorar el ritmo de producción de la flota de vehículos eléctricos del gigante del motor americano.

Según ha indicado el CEO y fundador de Tesla, este enigmático Model 2 ya está en producción, por lo que podemos suponer que su presentación podría llegar a final de año o, como mucho, a principios de 2024.

Eso no quiere decir que el Tesla Model 2 se ponga a la venta pronto, nada más lejos de la realidad. No hace falta recordar que el Tesla Cybertruck fue presentado en 2020 y todavía no ha llegado al mercado.

Pero sí que nos permitirá conocer las prestaciones del Tesla Model 2, además de su precio y posible fecha de lanzamiento. Aunque otros rumores apuntan a que Elon Musk se refiere al esperado taxi autónomo de Tesla…