Por estas razones siempre has de usar una VPN al conectarte a una red WiFi pública

Seguramente estés disfrutando de una merecidas vacaciones por el Puente de San Isidro, por lo que si has aprovechado para hacer una escapada, tienes que tener en cuenta una cosa: usar redes WiFi públicas es un peligro.

Sí, hablamos de esa conexión en el aeropuerto que te permite acceder a Internet a cambio de dar algún dato personal (principalmente tu correo electrónico), el WiFi del bar o el restaurante de turno... Que sepas que son un peligro potencial.

¿La razón? No son redes seguras por el simple hecho de que pueden haber sido hackeadas para obtener información de los usuarios que se conectan.

Nunca te conectes a una red WiFi pública si no tienes una VPN

Ten en cuenta que, si accedes a una red WiFi hackeada, pueden llegar a robar tus datos personales o hasta tener control de tu equipo. Cuando te conectas a un router, hay determinada información que se envía. Y estos datos en malas manos pueden ser un problema pues se puede conseguir acceso a tu equipo.

Por suerte, la solución es tan simple como apostar por una VPN. Hablamos de una red virtual privada que te permite conectarte de forma completamente anónima. Supongamos que estás de vacaciones y quieres usar el WiFi de un restaurante. Sencillamente activas la VPN y si esa red está hackeada, los atacantes no van a poder tener información real tuya, ya que la VPN se encarga de redirigir todo el tráfico y evitar males innecesarios.

Así que, visto lo visto, lo cierto es que no es un tema baladí precisamente, pero por suerte la solución es muy simple. Más, con las opciones que hay disponibles en el mercado.

¿VPN gratis o de pago?

Ahora viene la pregunta del millón: ¿hace falta pagar por usar una VPN? La respuesta es no, ya que la mayoría de servicios te ofrecen una prueba gratuita. Personalmente uso Tunnelbear, que me permite acceder con 100 megas de conexión al día. Y para esos días de vacaciones puntuales en las que accedo alguna vez desde una red pública, me evita sustos innecesarios. Puedes usar cualquier VPN que ofrezca el servicio gratuito, aunque limitado.

En el caso de que viajes mucho, lo mejor es apostar por una VPN de pago, ya que hay un amplio abanico de opciones a tu alcance con precios más competitivos de lo que te imaginas. Pero, independientemente de si contratas un servicio o usas la opción gratuita, no dudes en apostar por una VPN si te conectas a redes WiFi públicas.