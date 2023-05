Facebook Messenger dejará de funcionar en los Apple Watch, ¿cuándo ocurrirá?

La aplicación de Messenger de Facebook desaparecerá de los relojes inteligentes Apple Watch a partir del 31 de mayo, aunque los usuarios aún podrán ver los mensajes entrantes. La eliminación de la aplicación significa que los usuarios ya no podrán responder a los mensajes de Facebook en su reloj y, en su lugar, tendrán que recurrir a la aplicación del teléfono.

La aplicación de Messenger se introdujo en los smartwatch de Apple en el año 2015, ofreciendo posibilidades como enviar clips de audio, pegatinas y respuestas rápidas -pero no permitía al usuario enviar respuestas de texto-. Si has usado un Apple Watch, sabrás que intentar escribir un mensaje en su pantalla no es algo muy cómodo, por lo que esto tenía bastante sentido. En los últimos años, más aplicaciones de mensajería han comenzado a alejarse de sus contrapartes de reloj, algunos ejemplos son Slack, Twitter, Uber e Instagram, que requieren que los usuarios accedan a sus teléfonos para ver y acceder completamente a la aplicación. Por lo tanto, Facebook parece que simplemente sigue la tendencia actual.

Hay confirmación del adiós de Messenger del Apple Watch

"Las personas todavía podrán recibir notificaciones de Messenger en su Apple Watch cuando están conectados, pero a partir de principios de junio ya no podrán responder desde su reloj", dijo un portavoz de Meta a TechCrunch. "Pero pueden seguir usando Messenger en su iPhone, escritorio y web, donde estamos trabajando para hacer que sus mensajes personales estén encriptados de extremo a extremo".

Unsplash

Evidentemente, esto no ha gustado a muchos usuarios que ya están mostrando su frustración por el hecho de que Meta elimine la aplicación de Messenger de su Apple Watch, pero en general lo que se está expresando un punto de nostalgia más que enfado. Un ejemplo es que una persona en Reddit indicaba que "Esto no está bien. La aplicación de Messenger nunca fue genial, pero siempre odio ver desaparecer las aplicaciones nativas del Apple Watch".

Los motivos de la decisión no están claros

Las razones del adiós de Messenger del Apple Watch no están claras. De esta forma, no se sabe si el diseño, las opciones de accesibilidad o los costes son los responsables de la decisión de Meta de eliminarla del Apple Watch (puede que todo se deba a la combinación de todo lo indicado). Habrá que esperar a que Meta de las explicaciones penitentes que le han llevado a decidir esto – y si esto se aplicará también para Android-.

Unsplash

Es curioso que esta decisión se produzca ahora que WhatsApp está desarrollando una aplicación para el sistema operativo Wear OS de Google. Esto permitirá a los usuarios no solo verificar sus mensajes en su reloj, sino que también tendrán encriptación de extremo a extremo por la que WhatsApp es conocido. Sin duda, esto llama la atención porque ambas compañías son propiedad de Meta.