Los mensajes encriptados llegan a Twitter, pero con una desagradable sorpresa

El CEO de Twitter, Elon Musk, reveló no hace mucho que la compañía lanzaría los mensajes directos (DM) encriptados esta semana, y destacó que "la prueba de fuego de su privacidad es que no podría ver tus DMs aunque tuviera una pistola apuntando a mi cabeza". El plan parece ser un buen movimiento para la red social, especialmente en estos días en los que diferentes problemas de privacidad continúan afectando negativamente a su reputación. Sin embargo, un documento de soporte que explica la función aclara que no todos los usuarios podrán aprovechar esta nueva opción.

Según Twitter, "tanto el remitente como el destinatario son usuarios verificados o afiliados a una organización verificada" para poder utilizar plenamente la función. Eso significa que para que los usuarios regulares lo tengan, deben acceder a Twitter Blue, que es la opción de pago que tiene la compañía. Como dirían algunos… ¡Sorpresa!

También hay otras condiciones que deben cumplirse para que funcionen los DM encriptados, tal y como detalla Twitter. Entre ellas, está el tener instalada la última versión de la aplicación de Twitter y "el destinatario sigue al remitente, o ha enviado un mensaje al remitente anteriormente, o ha aceptado una solicitud de mensaje directo del remitente antes". Algo que no es nada extraño y que, por lo tanto, es completamente lógico.

Opciones de los mensajes encriptados de Twitter

Los usuarios que puedan acceder a esta función tendrán un botón para activar la opción de encriptación. Pero, eso sí, esta posibilidad únicamente será accesible en las conversaciones con otro usuario (nada de grupos o similares). Importante: también todo lo que decimos está limitado a la hora de enviar enlaces y textos. Sin embargo, Twitter ha dejado claro que se irá evolucionando la nueva herramienta de forma regular.

Unsplash

Una protección que irá mejorando

Por otro lado, aunque esta función es parte de las ventajas de ser un usuario que tiene una cuenta de pago, aún no significa una protección completa. La propia firma ha indicado que "actualmente, no ofrecemos protección contra ataques denominados como man-in-the-middle".

Sin embargo, la compañía destacó que tiene planes para ofrecer soluciones en el futuro que permitan a los usuarios verificar diferentes elementos de los mensajes, incluyendo el origen y la autenticidad del contenido y los dispositivos. La compañía reiteró el estándar mencionado por el propio Musk en su reciente tweet, agregando: "Todavía no estamos allí, pero estamos trabajando en ello". Y es cierto: todavía hay muchas cosas que Twitter tendrá que abordar para perfeccionar la función.