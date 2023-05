Gestos, así es la nueva función que hace más útiles a los Amazon Echo Show

Las pantallas inteligentes Amazon Echo Show son unos accesorios que ofrecen una alta utilidad, ya que pueden desde mostrar vídeos en línea hasta acceder al asistente de voz Alexa para controlar diferentes dispositivos que se tiene en casa y son compatibles. Pues bien., se acaba de conocer que se añade una nueva función que para muchos puede ser de lo más interesante. Se llama Gestos y te contamos qué es lo que ofrece.

Eso es lo que se consigue con Gestos de los Echo Show

A partir de ahora, los usuarios de los dispositivos Echo Show podrán disfrutar de una nueva forma de interactuar con Alexa de Amazon. Y, todo ello, sin necesidad de usar la voz o tocar la pantalla, lo que asegura una excelente sencillez de uso. La nueva funcionalidad es Gestos, y permite descartar temporizadores y alarmas que se tienen establecidos simplemente levantando la mano enfrente de la cámara.

Esta nueva característica está disponible en los siguientes dispositivos: Echo Show 8 (2ª generación) y Echo Show 10 (3ª generación). Se espera que se añadan más dispositivos en un futuro cercano y, lo cierto, es que su efectividad es excelente debido a que el reconocimiento que realiza la cámara integrada es muy bueno, por lo que no se tendrá que estar mucho tiempo realizando el movimiento establecido para realizar la acción correspondiente.

Amazon

Un añadido que se agradece bastante

Los usuarios pueden encontrar esta función de gran utilidad en situaciones en las que no pueden comunicarse con el asistente de voz Alexa -o tocar directamente la pantalla del dispositivo-. Por ejemplo, mientras se cocina y se reproduce música a todo volumen, simplemente levantando la mano con la palma mirando hacia la cámara, se puede descartar un temporizador establecido para preparar la comida. Además, esta función también es de gran ayuda para aquellos usuarios no verbales y/o con movilidad reducida, algo que muchas veces no se tiene en cuenta y que con este añadido Amazon demuestra que en su caso no es así.

Para activar la nueva función Gestos, los usuarios deben acceder al menú de configuración del dispositivo de forma habitual. Y, a continuación, tienen que seleccionar Ajustes y, de entre todas las posibilidades que se ven en la pantalla, elegir Opciones del dispositivo. Aquí es donde verán el nuevo añadido Gestos que es posible activar de forma sencilla. Una vez activado, podrán disfrutar de la comodidad y eficacia de la nueva forma de interactuar con Alexa en los Echo Show sin necesidad de usar la voz o tocar la pantalla.